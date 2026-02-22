VIDEO Dorinel Munteanu strigă mobilizarea la Hermannstadt: „Fac un apel la orgoliul lor”

Alexandru Hațieganu
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul formației Hermannstadt, a avut un mesaj mobilizator pentru elevii săi, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda. 

Csikszereda - Hermannstadt, duel contând pentru etapa a 28-a din Superliga României, este programat să se desfășoare mâine (luni), de la ora 17:00.

Mesajul lui Dorinel Munteanu înainte de Csikszereda - Hermannstadt 

Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, le-a transmis elevilor săi un mesaj mobilizator. Tehnicianul a apelat la orgoliul lor, amintindu-le de înfrângerea din tur, de pe teren propriu, 0-2. 

„E o deplasare foarte importantă din toate punctele de vedere pentru că are o miză asemănătoare unui joc de șase puncte. Întâlnim o contracandidată directă din play-out. 

Vreau să fie în mintea fotbaliștilor acel joc din tur, în care toți au fost surprinși de rezultat (n.r.- că au pierdut cu 2-0). Fac un apel la orgoliul lor, la potențialul lor, pentru că majoritatea sunt în lot din grupul din tur. 

Munteanu: „Nu va fi ușor, e o echipă incomodă”

Am încredere că au potențial foarte mare și că putem să trecem cu bine peste acest joc. Nu va fi ușor, e o echipă incomodă, imprevizibilă, cu un joc destul de bun acasă, dar trebuie să mergem încrezători că putem să câștigăm totul”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferința de presă premergătoare meciului Csikszereda - Hermannstadt.

În clasament, Csikszereda e pe 13 cu 25 de puncte, iar Hermannstadt pe 15 cu 17 puncte. 

