Nottingham - Liverpool, duel contând pentru etapa a 27-a din Premier League, este programat să se desfășoare astăzi, începând cu ora 16:00. Partida este transmisă în exclusivitate de VOYO și redată LIVE VIDEO & TEXT de către Sport.ro.

LIVE VIDEO | Nottingham - Liverpool, de la 16:00, exclusiv pe VOYO

Aflate în situații diametral opuse, ambele echipe au nevoie de o victorie. Gazdele încearcă să supraviețuiască în Premier League, iar oaspeții să se califice în Liga Campionilor.

Liverpool ocupă locul 6 în clasament, cu 42 de puncte, și este angrenată în lupta pentru poziția a 4-a, ultima ce asigură prezența în Champions League. Manchester United și Chelsea au trei „lungimi” avans.

De cealaltă parte, Nottingham se situează pe poziția a 17-a, ultima ce garantează salvarea de la retrogradare. Gazdele au 27 de puncte, iar un succes le-ar permite să se desprindă de West Ham (locul 18, 25 de puncte).

Meciul tur a furnizat o surpriză. Nottingham s-a impus pe Anfield cu un categoric 3-0.

Echipele probabile în Nottingham - Liverpool