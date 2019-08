MLADA - FCSB, JOI 20:00 PRO TV | Posibila adversara a FCSB-ului s-a calificat cu 9-0 la general! Guimaraes a facut scorul turului 3

Mlada Boleslav - FCSB se vede joi seara, de la 20:00, IN DIRECT la ProTV.

FCSB are in fata un meci deosebit de important. Dupa 0-0 la Giurgiu, vicecampioana Romaniei va juca in Cehia cu calificarea pe masa. Joi seara, de la 20:00, IN DIRECT la ProTV, FCSB se dueleaza cu Mlada Boleslav pentru calificarea in Play Off-ul UEFA Europa League. Invingatoarea dintre FCSB si Mlada va da peste Vitoria Guimaraes.

Guimaraes s-a calificat cu 9-0 la general

Vitoria Guimaraes a trecut cu 9-0 la general de formatia letona Ventspils. In returul de pe teren propriu, lusitanii s-au impus, astazi, cu scorul de 6-0. Au marcat Davidson, Rochina (2), Joao Carlos, Joao Pedro si Pepe Rodrigues.