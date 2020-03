Gigi Becali ii strica planurile lui Vintila! Ce decizie a luat patronul FCSB dupa ce fotbalul in Romania s-a oprit si a fost instituita stare de urgenta

Ce decizie a luat Gigi Becali.

Fotbalul in Romania a fost oprit de joi, 12 martie. FRF a decis sa incheie orice activitate sportiva pana la data de 31 martie din cauza pandemiei coronavirusului. Dupa aceasta decizie, majoritatea jucatorilor de la echipele din Liga 1 au fost lasati liber si au intrat in vacanta.

Potrivit Fanatik, situatia de la FCSB este diferita in conditiile in care Bogdan Vintila, antrenorul ros-albastrilor, a condus sesiuni de antrenamente in fiecare zi din momentul in care FRF a facut anuntul ca va suspenda campionatul. Din cauza crizei cauzata de coronavrius, jucatorii, alaturi de Bogdan Vintila vor sa intre in vacanta, dar Gigi Becali se opune si vrea ca jucatorii sa se antreneze in continuare.

Cei de la FCSB sunt singurii care s-au antrenat in ultimele zile, iar aceasta decizie a fost luata de Gigi Becali, care a avut o discutie cu Bogdan Vintila in acest sens. S-a respectat planul de antrenament al saptamanii, iar prima zi libera va fi astazi, 15 martie, dupa care ros-albastrii se vor intoarce luni din nou la antrenamente. Dupa decizia presedintelui Klaus Iohannis ca Romania sa intre in stare de urgenta, Bogdan Vintila, impreuna cu jucatorii i-au cerut lui Gigi Becali sa intre in vacanta, insa patronul vicecampioanei Romaniei a refuzat acest lucru.