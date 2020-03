"Tata, mi-au trecut si mie nervii!" Reactia lui Gigi Becali dupa ce FRF a suspendat Liga 1! Ce a spus patronul FCSB

Ce a spus Gigi Becali dupa ce FRF a hotarat sa amane Liga 1.

FRF a decis sa amane Liga 1 pana la sfarsitul lunii martie din cauza isteriei provocate de coronavirus. Cei de la Federatie au hotarat ca etapa din acest weekend sa nu se mai joace, iar decizia se aplica pana la finalul acestei luni.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a reactionat dupa aceasta decizie a celor de la Federatie si spune ca are incredere in Razvan Burleanu ca a luat decizia potrivita si se va vedea la final daca FCSB va castiga titlul in Liga 1, sau va fi al doilea an la rand in vitrina celor de la CFR Cluj.



"Tata, mi-au trecut si mie nervii, iar acum va spun ca nu am chef de scandal in Postul Pastelui. Daca Burleanu a luat decizia asta, atunci inseamna ca stie el mai multe ca noi. Ma gandesc ca cei de la FRF au luat legatura cu institutiile statului si au aflat de acolo mai multe. Nu mai are importanta ca ne dezavantajeaza pe noi sau avantajeaza CFR Cluj aceasta intrerupere, deoarece sanatatea omului este mult mai importanta decat totul pe lumea asta. Nu supunem acestei decizii si cu asta basta! Vom vedea noi pana la urma cine o sa castige acest campionat", a declarat Gigi Becali, la Prosport.