Prima reacție a Irinei Begu după victoria muncită în fața lui Venus Williams: „Mereu e așa”

Irina Begu (35 de ani, 211 WTA) a reușit să acceadă în optimile de finală ale turneului de la Bad Homburg, după ce a învins-o pe Venus Williams (46 de ani, 471 WTA). Partida a durat trei ore și s-a încheiat cu scorul de 6-2, 4-6, 7-6 (6) în favoarea româncei. Acesta este al treilea succes consecutiv pentru Begu pe iarba din Germania, primele două victorii fiind obținute în faza calificărilor.

La finalul confruntării maraton, sportiva noastră a vorbit despre provocarea de a juca împotriva sportivei din SUA.

„Nu e niciodată ușor să joci împotriva unei legende precum Venus. Am crescut uitându-mă la surorile Williams. A fost o mare luptă să obțin victoria, după un meci greu și foarte lung. Sunt fericită”, a transmis Begu, potrivit site-ului oficial al WTA.