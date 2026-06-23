Prima reacție a Irinei Begu după victoria muncită în fața lui Venus Williams: „Mereu e așa”

Irina Begu (35 de ani, 211 WTA) a reușit să acceadă în optimile de finală ale turneului de la Bad Homburg, după ce a învins-o pe Venus Williams (46 de ani, 471 WTA). Partida a durat trei ore și s-a încheiat cu scorul de 6-2, 4-6, 7-6 (6) în favoarea româncei. Acesta este al treilea succes consecutiv pentru Begu pe iarba din Germania, primele două victorii fiind obținute în faza calificărilor.
La finalul confruntării maraton, sportiva noastră a vorbit despre provocarea de a juca împotriva sportivei din SUA.
„Nu e niciodată ușor să joci împotriva unei legende precum Venus. Am crescut uitându-mă la surorile Williams. A fost o mare luptă să obțin victoria, după un meci greu și foarte lung. Sunt fericită”, a transmis Begu, potrivit site-ului oficial al WTA.
Motivul absenței îndelungate din circuit
Pe lângă analiza jocului cu Venus, Irina a vorbit și despre deciziei de a sta departe de terenul de tenis timp de 9 luni, pauză începută după ce a cucerit trofeul de la Iași, în iulie 2025. Revenirea ei în circuit s-a produs abia la finalul lunii aprilie a acestui an.
„Toată lumea întreba «de ce să te oprești după ce ai câștigat un turneu?». După Iași, nu m-am simțit deloc bine. Chiar dacă tocmai câștigasem un turneu, era o luptă zilnică să mă trezesc, să mă antrenez și să am energie.
Mi-am spus că trebuie să mă opresc, să mă odihnesc și să am grijă de sănătatea mea. Cred că a fost o idee bună. Mă simt mult mai bine acum”, a explicat jucătoarea din România.
Următoarea provocare pentru Irina Begu pe tabloul de la Bad Homburg va fi confruntarea din optimile de finală cu sportiva cehă Karolina Muchova (29 de ani, 11 WTA), favorita numărul 4 a competiției, care a avut tur liber în faza inaugurală.