FCSB a hotarat ce program are echipa dupa suspendarea Ligii 1! Ce decizie a luat conducerea

S-a decis programul "ros-albastrilor" dupa sistarea campionatului.

Sezonul Ligii 1 a fost supendat, in urma pandemiei de coronavirus. Astfel, pana marti, cand Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal vor lua o decizie, fiecare club isi va decide propriul program.

Universitatea Craiova a hotarat sambata ca echipa va intra in vacanta pana pe 21 aprilie, insa conducerea FCSB a decis sa mentina jucatorii in forma. Astfel, stelistii au efectuat cate un antrenament zilnic, acestea desfasurandu-se la baza din Berceni. Jucatorii au plecat seara acasa, neramanand in cantonament, anunta Digisport.

Fotbalistii vor avea liber duminica, insa de luni vor reveni la antrenament. Marti, oficialii clubului vor lua o decizie referitoare la programul viitor al echipei in functie de hotararea FRF si LPF.

