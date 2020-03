Motivul real pentru care s-au contrat CFR Cluj si FCSB in privinta amanarii meciurilor din Liga 1: clasamentul actual poate deveni cel final

Clujenii au avut castig de cauza, iar meciurile din Liga 1 au fost amanate initial doar pana pe 31 martie, din cauza epidemiei de coronavirus.

In ultimele zile, a avut loc un adevarat razboi mediatic intre patronul FCSB si oficialii celor de la CFR Cluj. Primul a insistat ca meciurile din Liga 1 trebuie sa se joace fara spectatori si nu e necesar sa se intrerupa campionatul, pentru ca situatia medicala din Romania nu ar necesitata asemenea masuri radicale, in timp ce clujenii au insistat ca pericolul este unul foarte mare si ca partidele din prima liga ar trebui amanate pana la stingerea epidemiei de coronavirus.

Dincolo de declaratiile celor doua tabere, care au adus propriile justificari din punct de vedere sportiv, medical si umanitar, sursele Sport.ro au explicat ca ambele tabere ar avea informatii ca epidemia de coronavirus este foarte departe de a fi lichidata, posibilitatile de contracarare a virusului fiind sub cele din Italia, iar carantina se poate intinde pe alte 2-3 luni. In aceste conditii, Liga 1 risca sa fie „inghetata” cel pana in vara, una dintre cele mai simple solutii fiind, ca, la inceputul lunii iunie, la cererea UEFA de a transmite numele echipelor participante in cupele europene, clasamentul actual sa fie acceptat de FRF ca cel final pentru aceasta editie de campionat. Importanta deciziei de astazi a FRF, care a ales sa suspende toate competitiile fotbalistice de pe teritoriul Romaniei pana pe 31 martie, explica lobby-ul public facut de Marian Copilu, presedintele executiv al lui CFR Cluj, un personaj mai degraba retras si misterios in restul sezonului.

Copil a declarat astazi pentru GSP ca „sunt riscuri prea mari pe care le suporta multi oameni: deplasari cu avioane, cazare in hoteluri. Oricum, jucatorii nu mai pot fi concentrati la fotbal in contextul acesta, primesc si ei vesti despre ceea ce se petrece. Si mai e un risc: echipele sa nu mai poata reveni in localitatile din care provin, in cazul in care vor fi inchise orasele! E penibil sa joci cu tribunele goale! Competitia trebuie oprita acum sau cat mai curand e posibil! De ce trebuie sa ajungem in situatia ca vreun sportiv sa fie infectat si abia atunci sa luam masuri? Oricum campionatul va fi oprit, cu siguranta, de saptamana viitoare! De ce sa mai riscam pentru inca o etapa? Ca sa fie si mai clar: noi vom juca acasa, deci n-o sa calatorim cu avionul, nu avem de suportat ceea ce vor avea de suportat alte echipe. Asa cum e FCSB, care va calatori la Cluj cu avionul, e un risc”. In cazul unui esec cu FCSB, CFR Cluj nu ar mai putea motiva diferenta de 4 puncte pentru acceptarea ierarhiei din acest moment ca una decisiva in stabilirea clasamentului final.

CLASAMENTUL LA ZI AL PLAY-OFF-ULUI LIGII 1:

1. CFR Cluj - 30p

2. FCSB - 26p

3. CS „U” Craiova - 26p

4. Astra Giurgiu - 24p

5. FC Botosani - 24p

6. Gaz Metan Medias - 23p