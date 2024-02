Fostul partener de antrenamente al Serenei Williams, de acord cu Kim Clijsters cu privire la cazul Simonei

Simona Halep a fost depistată pozitiv la Roxadustat, în 2022, o substanță interzisă sportivilor, deoarece crește producția de hemoglobină în organism. Pentru încălcarea regulamentului antidoping, Simona Halep a primit o interdicție de patru ani de la Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA).

Deși Simona Halep a susținut că a luat acel supliment contaminat la recomandarea membrilor echipei sale, nu există nicio acțiune legă impotriva acestora.

Într-un dialog cu Andy Roddick, Clijsters și-a exprimat dezaprobarea vizavi de faptul că echipa Simonei Halep nu are nimic de suferit după ce ea a fost prinsă dopată.

„Pentru mine, cel mai mare steag roșu este echipa. Îmi este foarte greu să înțeleg de ce nu există nicio consecință pentru echipă și de ce este sancționat doar sportivul”, a spus Clijsters.

Bajin, fostul partener de antrenament al Serenei, a venit în sprijinul spuselor lui Clijsters, susținând că este nedrept ca doar jucătorii să sufere consecințe în astfel de cazuri.

„Cred că Kim [Clijsters] se gândește la ceva aici. Împărtășesc părerile ei despre antrenorii care oferă jucătorilor suplimente. Nu credeți că este nedrept ca numai jucătorii să primească pedepse. Ce credeți?”, a scris Bajin a scris pe X (fostul Twitter).

I think Kim is onto something here. I share her thoughts about coaches that give players supplements. Don’t think it’s fair that only the players gets the consequences. What you guys think? https://t.co/Bf4TgHjKxQ