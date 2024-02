Mircea Rednic a făcut spectacol după UTA - Petrolul: "Suntem pe 6, nu? E bine, facem poză! Lui Mihai o să-i dau o pălmuță"

Unicul gol al meciului de la Arad a fost înscris de Marcelo Freitas, în prelungirile primei reprize. UTA a urcat pe locul 7, cu 37 de puncte, la egalitate cu FC Hermannstadt, ocupanta poziției a șasea, ultima care duce în play-off.

Mircea Rednic a dus-o pe UTA Arad la poarta play-off-ului: "Nu acesta era obiectivul"

Mircea Rednic a fost din nou efervescent după meciul arădenilor. Antrenorul spune că UTA va lupta să intre în play-off, chiar dacă obiectivul inițial nu era acesta, iar "Puriul" a avut cuvinte de laudă pentru tânărul mijlocaș Cristian Mihai (19 ani), care a devenit om de bază în echipă.

"Sunt mândru de elevii mei. Un meci greu, așa cum ne așteptam. N-am avut foarte multe realizări, dar ca organizare am stat foarte bine, nu le-am dat posibilitatea să aibă ocazii, mai ales în prima repriză. Felicit cei doi fundași centrali (n.r - Benga și Stolnik), care au jucat impecabil. Noi am avut probleme cu mingile înapoi, n-am avut curaj, dar nu am ratat șansa și îi felicit pentru că venim de departe.

E o echipă cu foarte mulți jucători noi, am fost criticat, lumea deja ne vedea retrogradați, dar cu muncă, sacrificii și perseverență am ajuns pe 6, nu? Suntem pe 6, nu? Cu Hermannstadt stăm mai bine la rezultatele directe. Și cu Clujul, și cu Sepsi. E bine, facem o poză și sper să rămânem acolo.

Obiectivul nu era de play-off, dar eu sunt sigur că domnul Meszar nu va rămâne dator. Suporterii au fost azi lângă echipă, vreau să le mulțumesc. Tot orașul a simțit că e un moment important. Azi, toți au fost pozitivi și chiar ne-au ajutat foarte mult. Am avut și perioade în care am suferit. Mai sunt trei meciuri, toate grele. E șansa noastră și trebuie să profităm.

Trebuie să fim realiști, dar suntem acolo, avem șansa noastră la play-off. Nu ne-am propus la play-off, dar cu toate echipele cu care am jucat nu a fost niciuna peste noi. În afară de primul meci al acestui an, când n-am avut o pregătire cum am dorit, ca echipă am arătat bine.

Cristi Mihai e incredibil. Aici e o pepinieră foarte bună. Am făcut un apel la autoritățile locale să le facem condiții mult mai bune decât au avut până acum. Mihai, jos pălăria pentru el. Anul trecut juca în liga a treia, iar acum e șef la mijlocul terenului. Când el joacă bine, joacă și echipa, cu toate că a făcut vreo două driblinguri pe la 16-metri... el uită, va primi o pălmuță de la mine. La meciul cu Botoșani a vrut să dribleze și s-a făcut 2-1", a spus Mircea Rednic.

În ultimele trei meciuri din sezonul regulat, UTA Arad va înfrunta Rapid, în deplasare, FC U Craiova, acasă, și Dinamo, în deplasare.