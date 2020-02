Gigi Becali i-a pus o clauza de reziliere URIASA lui Petre! Patronul se gandeste deja la urmatoarea afacere: cat vrea sa incaseze pe atacant

Adrian Petre este noul jucator al FCSB-ului.

Adi Petre va fi jucatorul FCSB pentru urmatoarele 4 sezoane si jumatate. Atacantul a fost adus de la Esbjerg, din Danemarca. In schimbul jucatorului s-a platit 500.000 de euro si fotbalistul va avea un salariu de 16.000 de euro pe luna.

Gigi Becali se gandeste deja la profitul pe care il poate face de pe urma atacantului de 22 de ani si i-a fixat o clauza de reziliere de 30 de milioane de euro. Cota fotbalistului este de 1.3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.

Petre a reusit 5 goluri in 19 aparitii pentru Esbjerg in ultimul sezon si vine la FCSB in speranta de a se impune cat mai repede. Antrenorul Bogdan Vintila spunea ca va modifica sistemul pentru a-i face loc lui Petre in atacul ros-albastrilor.

Tweet Gigi Becali FCSB Adrian Petre Citeste si: Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!