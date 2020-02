Gigi Becali, un car de nervi dupa esecul cu Dinamo: "Nu mai cred in titlu! La ce am jucat, Dinamo putea sa ne dea 6-7." Unde s-a pierdut meciul

Dinamo s-a impus in fata FCSB-ului, scor 2-1.

FCSB a ratat o noua ocazie de a se apropia de liderul CFR, dupa ce s-a incurcat in deplasare cu Dinamo. Sin a deschis scorul pentru "caini" in minutul 37, cu un sut din lovitura libera plasat in vinclul portii aparate de Balgradean. FCSB a ramas in inferioritate in prelungirile primei reprize, cand Cristea i-a aplicat un picior in figura lui Perovic si fotbalistul lui Dinamo nu a mai putut continua. Tanase a restabilit egalitatea in ultima faza din prima repriza. Vali Lazar le-a adus victoria "cainilor" cu golul marcat in minutul 62, fiind prima reusita a acestuia de la revenirea la Dinamo.

Gigi Becali il acuza pe Balgradean pentru incasarea primului gol

Sin a deschis scorul pe Arena Nationala, cu un sut de la aproximativ 25 de metri, iar patronul ros-albastrilor crede ca Balgradean putea sa faca mai mult

"De unde sa stiu ca noi nu mai putem sa alergam. Parerea mea este ca le era frica pentru ca nu sunt pregatiti. Daca Cristea, el saracul, parca e pe alta planeta, cum sa lasi mingea sa cada? Dupa ii dai cu piciorul in cap. nu mai spun si faultul pe care il face. Nu mai spun si portarii, ei au facut diferenta. A fost plouata mingea, nu a fost sut puternic.

Man il trec la jucatorii care au jucat bine in a doua repriza, nu in prima, Cretu, Planic si atat. Nu poti castiga un meci cu 3 jucatori.", a spus Gigi Becali la digi.

Gigi Becali: "Eu nu mai cred in titlu"

Dupa infrangerea dureroasa cu Dinamo, Gigi Becali spune ca echipa lui nu mai are nicio sansa la titlu. FCSB este la 6 puncte in spatele liderului CFR, insa jocul slab prestat de echipa sa in ultimele meciuri l-a convins ca nu merita sa castige campionatul.

"Noi jucam un fotbal de copilasi, eu nu mai cred in titlu. Daca o vrea Dumnezeu, e altceva, dar ce vad, nu e normal sa il luam. Daca nu bati Clinceni, nu bati Dinamo. Pai ce? Dinamo, normal, la ce am jucat noi, daca erau echipa puternica ne dadeau 6-7. Nu prea mai cred in titlu.", a mai spus Gigi Becali.