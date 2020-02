LOVITURA de proportii pentru Gigi Becali! Bancile din Romania nu ii mai primesc banii: "O sa fac adresa la SRI!" Decizia CRITICA pe care o poate lua patronul FCSB

Gigi Becali are in continuare probleme cu autoritatile.

Continua problemele pentru patronul FCSB-ului cu DNA. Gigi Becali se simte hartuit de procurori si spune ca bancile din Romania nu mai vor sa ii tina bani. Gigi Becali anunta ca va face o adresa la SRI pentru a incerca sa rezolve lucrurile, iar daca nu va reusi va fi nevoit sa se mute din tara cu tot cu bani.

"E posibil sa ma retrag putin din viata publica. Acum am fost anuntat de procurori ca trebuie sa mut conturile de la banci, ca nu mai am voie sa tin banii in banca.

Aratati o spalare de bani, o infractiune. Unde sa tin banii daca nu in banci. Ei spun ca daca umblu cu cash fac spalare de bani, dar nu mai am voie sa ii tin nici la banca. Trebuie sa vad, sa fac niste adrese <Ba, nu ma mai vreti in Romania?>. Nu stiu, intreb la SRI si vad. Ma mut in alta tara, daca nu imi tin bancile banii. Toata ziua cu procurorii pe noi.

E in regula ce face procurorul asta? E un procuror Ionescu. Sunt hartuit intr-un hal fara de hal. Imi zice procuroru Ionescu <Ba Becali, tu nu mai stai in Romania>. Sa intervinta SRI. Ce au bancile de nu mai vor sa imi tina banii.

Nu pot sa las echipa, chiar daca e sa ma mut peste 4-5 ani, echipa nu o desfiintez. O sa mut banii toti afara, ca nu ma lasa bancile din Romania din cauza la procuror. Sa vedem ce banca gasesc care sa vrea sa lucreze cu mine sau daca nu in strainatate.", a spus Gigi Becali la PRO X.