Campion în liga secundă, coleg cu Darius Olaru! Cu ce fundaș negociază Union SG

Campion în liga secundă, coleg cu Darius Olaru! Cu ce fundaș negociază Union SG Fotbal extern
SPORT.RO
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Vicecampioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, negociază transferul stoperului Milan Hokke. Olandezul de 22 de ani ar putea deveni curând coechipierul lui Darius Olaru.

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Milan HokkeDarius OlaruUnion Saint Gilloise
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Gruparea belgiană continuă campania de achiziții din această vară și vizează consolidarea compartimentului defensiv. Potrivit jurnaliștilor de la Voetbal International, belgienii îl urmăresc îndeaproape pe Milan Hokke, fotbalist legitimat la formația ADO Den Haag.

Apărătorul central de 1,90 metri mai are contract cu echipa sa până în anul 2027, iar conducerea olandeză purta deja discuții pentru extinderea înțelegerii. Apariția pe fir a celor de la Union Saint-Gilloise a schimbat însă complet datele problemei.

Fotbalistul vizează un salt important în carieră și este atras de perspectiva de a evolua la vicecampioana Belgiei. Între jucător și clubul belgian există deja o înțelegere în privința condițiilor de transfer.

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Olandezii țin de preț

Cu toate acestea, transferul este departe de a fi realizat. ADO Den Haag a respins prima propunere financiară avansată de Union SG, pe care a considerat-o prea mică, și nu pare deloc dispusă să negocieze pornind de la acele cifre.

În cazul în care cele două cluburi vor ajunge la un consens, Milan Hokke va fi a șasea noutate a verii pentru Union. El se va alătura astfel listei de achiziții din care mai fac parte Nikki Havenaar, Nohim Chibani, Ondrej Kricfalusi, Ilan Hurtevent și românul Darius Olaru.

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