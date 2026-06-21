Campion în liga secundă, coleg cu Darius Olaru! Cu ce fundaș negociază Union SG

Gruparea belgiană continuă campania de achiziții din această vară și vizează consolidarea compartimentului defensiv. Potrivit jurnaliștilor de la Voetbal International, belgienii îl urmăresc îndeaproape pe Milan Hokke, fotbalist legitimat la formația ADO Den Haag.

Apărătorul central de 1,90 metri mai are contract cu echipa sa până în anul 2027, iar conducerea olandeză purta deja discuții pentru extinderea înțelegerii. Apariția pe fir a celor de la Union Saint-Gilloise a schimbat însă complet datele problemei.

Fotbalistul vizează un salt important în carieră și este atras de perspectiva de a evolua la vicecampioana Belgiei. Între jucător și clubul belgian există deja o înțelegere în privința condițiilor de transfer.