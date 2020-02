Transfer de ULTIMA ORA anuntat de Gigi Becali! Ce jucator vrea la FCSB dupa ce "terminatorul" Cristea i-a mancat meciul: "E un fundas care imi place mie!"

Gigi Becali vrea un fundas central.

Gigi Becali a fost scos din minti de prestatia lui Cristea din meciul cu Dinamo si spune ca vrea sa mai aduca un fundas central. La FCSB va sosi Miron de la Botosani, dar Gigi Becali il doreste si pe Frasinescu de la Poli Iasi.

"Cristea e distrugator, este terminator. Ne-a terminat... Acolo la 1-0 s-a dus el sa faca fault.. nici nu avea de ce. Cristea nu e o problema pentru ca luam fundas central. El sa vedem daca gasim pe unde sa il dam, ca saracul... ne-a ingropat. Ne ingroapa.

Miron se prezinta la antrenamente de maine. Cu siguranta ca va juca in acest ultim meci cu Chindia. Va juca 100%. Ne mai trebuie un fundas, eu m-am interesat de Frasinescu. E un fundas care imi place mie. Eu am vrut sa il iau acum 1 an 2, dar asta este.", a spus Gigi Becali la PRO X.

Frasinescu (35 de ani) este jucatorul lui Poli Iasi din 2015 si in acest sezon a reusit 2 goluri in 20 de aparitii pentru moldoveni.