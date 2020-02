"Coman si Morutan au jucat pentru Dinamo!" Gigi Becali si-a FACUT PRAF perlele dupa infrangerea din derby! "N-o sa mai prinda echipa"

TOATE FAZELE MECIULUI SUNT AICI.

Gigi Becali a vorbit despre esecul echipei sale, 2-1 cu Dinamo. Patronul FCSB e de parere ca Morutan si Coman au avut o evolutie execrabila si sugereaza ca cei doi au jucat mai degraba pentru "caini"

"Coman cand a ramas singur cu portarul? Pai ierta vreodata? Nu e pregatit, ii era frica. Cred ca trebuiau schimbati si Morutan si Coman, noi am jucat in noua oameni in prima repriza. Coman si Morutan au jucat la ei.

Nedelcu si Oaida ar fi trebuit sa intre in teren. Coman nu poate face un dribling, Morutan nu poate da o pasa.

Tanase, lupul moralist care da doar pase la adversar. Morutan, ala e postul lui, de la 18 ani acolo joaca, acum am vazut si noi ce face. Printul nostru, mai prinde echipa acum, iti dai seama, nu mai are cand", a spus Becali la DigiSport.