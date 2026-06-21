FK Csikszereda a început campania de transferuri, iar ultimul pe lista estivală de achiziții este atacantul maghiar Adam Czekus, prezentat oficial sâmbătă.

Adam Czekus, noul vârf de la Csikszereda

”🇭🇺 Megállapodtunk Czékus Ádámmal! ✍️

A 23 éves, 178 cm magas támadó a Kecskeméttől érkezik hozzánk, hogy az új idényben csapatunkat erősítse.

Az eddig főként középcsatárként és támadó középpályásként szereplő fiatal tehetség korábban a Békéscsaba, a Tiszakécske és a Kisvárda együtteseiben futballozott, utóbbinál pedig már élvonalbeli tapasztalatot is szerzett.

Az elmúlt idényben a Kecskemét legtöbb mérkőzésén pályára lépett, több mint 1100 játékpercet gyűjtött, ezalatt két gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

Isten hozott Székelyföldön, Ádám! 🔴⚫️

#FKCsíkszereda #Szuperliga #újigazolás #HajráSzereda #Székelyföld

🇷🇴 Am ajuns la un acord cu Ádám Czékus! ✍️

Atacantul în vârstă de 23 de ani și 178 cm sosește la echipa noastră de la Kecskemét, pentru a ne întări lotul în noul sezon.

Tânărul talent, care până acum a evoluat în principal ca atacant central și mijlocaș ofensiv, a mai jucat pentru Békéscsaba, Tiszakécske și Kisvárda, la ultima echipă acumulând deja și experiență în prima ligă.

În sezonul trecut a evoluat în majoritatea meciurilor celor de la Kecskemét, adunând peste 1100 de minute de joc, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

Bine ai venit în Ținutul Secuiesc, Ádám! 🔴⚫️

#FKCsíkszereda #HaiCiucul #transfer #Superliga

🇬🇧 We have reached an agreement with Ádám Czékus! ✍️

The 23-year-old, 178 cm tall forward joins us from Kecskemét to strengthen our squad for the new season.

The young talent, who has so far mainly played as a centre-forward and attacking midfielder, previously represented Békéscsaba, Tiszakécske and Kisvárda, gaining top-flight experience with the latter.

Last season, he featured in most of Kecskemét’s matches, collecting more than 1100 minutes of playing time, scoring two goals and providing one assist.

Welcome to Szeklerland, Ádám! 🔴⚫️”, a postat trilingv FK Csikszereda.

Csikszereda, prima reacție după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: „Au semnat”

Csikszereda a reacționat, după ce Gigi Becali a anunțat că transferul brazilianului Anderson Ceara la FCSB a picat, prin vocea președintelui Zoltan Szondy.

Zoltan Szondy a dezvăluit că mutarea lui Anderson Ceara la FCSB a picat din cauza unor probleme ale brazilianului la genunchi, depistate la vizita medicală.

Ceara a suferit o accidentare în 2020, când evolua în Brazilia.

„Noi aveam înțelegere, iar jucătorul și agentul au semnat. Eu am și uitat toată povestea. Am fost înștiințat astăzi că a picat copilul la controlul medical. Aici era o problemă adusă din Brazilia, pe care noi o cunoșteam.

Copilul avea o problemă la genunchi, pe care încă din Brazilia au rezolvat-o prin protejarea mușchilor din jurul genunchiului. Medicul de la FCSB, din câte am înțeles eu, a spus că genunchiul nu e în ordine, după ce au făcut RMN-ul, și de asta pică transferul.

Se întoarce la noi, noi avem oferte. Nu suntem disperați să vindem. Dacă mai are alte oferte, atunci le vom cântări. Dacă nu, va începe sezonul alături de noi. Vorbim despre un jucător care, nu vreau să mă cert cu medicul FCSB-ului, dar tot sezonul a fost la noi titular. Noi nu îl considerăm accidentat. Gândirea celor de la FCSB nu vreau să o comentez.

Dacă nu avem o ofertă care să ne convină cât de cât, rămâne la noi. Eu chiar îl iubesc pe copilul ăsta. Din câte știu, mâine o să se prezinte la noi”, a declarat Zoltan Szondy, conform digisport.ro.

Anterior, Gigi Becali a transmis că Ceara nu va mai ajunge la FCSB: „Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu îi găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. Nu mai este, a căzut transferul. Nu are rost să mai vorbim acum de ce. A căzut transferul. Nu pot să spun de ce. Ceara nu este jucătorul lui FCSB și nici nu va fi”.

Pe 10 iunie, formația din Miercurea Ciuc a publicat un mesaj prin care confirma mutarea lui Anderson Ceara la FCSB, după doi ani petrecuți de brazilian la Csikszereda.