A venit cu bagajale facute! Adi Petre e pregatit pentru criticile lui Gigi Becali! Primele declaratii ale atacantului la sosirea in Romania! Ce a spus

Ce a declarat Adrian Petre la sosirea in Romania.

FCSB l-a transferat pe Adrian Petre chiar inainte de meciul cu Dinamo. Cu acest transfer ros-albastrii ar putea sa isi rezolve problemele din atac, acolo unde in ultima perioada au jucat vara un atacant veritabil. Vintila a folosit un trident ofensiv format din Florinel Coman, Florin Tanase si Dennis Man. Becali va plati un milion de euro pentru Adrian Petre si va deveni solutia numarul 1 pentru postul de atacant.

Adi Petre a ajuns azi noapte in Romania si a oferit primele declaratii despre transferul la vicecampioana Romaniei. Acesta a spus ca a luat cea mai buna alegere si este pregatit pentru criticile patronului Gigi Becali.



"Am hotarat impreuna cu familia mea cu impresarul meu ca ar fi cea mai buna decizie in acest moment al carieriei mele. Au fost la inceput niste discutii, dar totul s-a rezolvat intr-o singura zi, si a fost foarte scurt. Am asteptari foarte pentru ca e cea mai buna echipa din Romania si sunt fericit ca am ajuns aici. Eu sper sa castigam titlul, sper sa pot ajut echipa sa castigam titlul. Nu m-am sfatuit cu nimeni, a fost alegerea mea, am simtit ca e momentul oportun sa vin la FCSB, m-a determinat situatia aceea din Danmerca, unde echipa nu merge foarte bine si am zis sa schimb putin aerul, FCSB a fost cea mai hotarata echipa si iata-ma aici. Nu am vorbit cu nimeni de la echpa, stiu ca au un meci important, dar avem timp destul.

Da, sunt gata pentru criticile patronului, sunt pregatit, am ajuns la maturitate, imi permite sa trec usor peste aceste lucruri, sunt bun la ceea ce fac. Dinamo e destul de in forma in afara de ultimul, dar am inceredere in baieti ca vor reusi sa castige, nu cred ca se vor incurca, pentru ca ar fi niste puncte in minus. Ar fi un pas inapoi daca nu am castiga. O sa fiu prezent la meci, probabul dupa ce voi semna voi fi in tribuna sa ii sustin. Pot sa spun ca am tinut cu Steaua, dar nu ot sa spun ca am fost stelist de mic, dar acum sunt aici si o sa fiu stelist de acum", a declarat Adrian Petre la sosirea pe aeroport