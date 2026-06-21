OFICIAL Încă un francez la UTA! A jucat la Campionatul Mondial și în Ligue 2

Încă un francez la UTA! A jucat la Campionatul Mondial și în Ligue 2 Superliga
SPORT.RO
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Arădenii continuă transferurile verii.

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UTA AradutaPeter OuanehIsmet SinaniAdrian Mihalcea
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UTA Arad l-a transferat pe fostul internațional francez de juniori Peter Ouaneh, prezent cu selecționata Under 17 inclusiv la Campionatul Mondial al categoriei respective.

Peter Ouaneh, la Arad

”UTA și-a asigurat serviciile fundașului central francez Peter Ouaneh pentru sezonul 2026-2027 competițional, cu posibilitate de prelungire.

În vârstă de 28 de ani, fotbalist francez cu origini congoleze vine la Arad după experiențe importante în fotbalul francez. În sezonul trecut a bifat peste 2.000 de minute în Ligue 2 pentru Laval.

De-a lungul carierei, fundașul de 1,84 m a evoluat pentru Lorient, Châteauroux, Concarneau și Le Puy și a reprezentat selecționatele de juniori ale Franței, inclusiv la nivel U19”, a postat clubul UTA Arad.

Fostul jucător de la AC Milan a semnat în Superligă: ”Bine ai venit!”

Cu Adrian Mihalcea antrenor, echipa de pe „Francisc Neuman” a reușit să-și câștige pe teren locul la barajul pentru cupele europene, dar nu a avut drept de participare pentru că șefii clubului nu au făcut demersurile necesare pentru obținerea licenței UEFA.

Acum, UTA are ambiții mari înainte de noul sezon și a anunțat un transfer spectaculos. L-a prezentat pe Ismet Sinani (27 de ani), un atacant crescut de AC Milan. 

Kosovar născut în Italia, noul jucător al arădenilor a evoluat toată cariera în fotbalul italian.

„UTA și atacantul Ismet Sinani (27 ani) au ajuns la un acord valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Belluno, în Italia, cu origini kosovaro-albaneze, fotbalistul de 27 de ani este un produs al academiei AC Milan și vine la Arad după o carieră desfășurată în fotbalul italian, unde a evoluat pentru cluburi precum Juve Stabia, Virtus Verona, Legnago, Union Clodiense și AC Bra. 

Parcursul său internațional include prezențe pentru selecționatele U17 ale Albaniei și U19 ale Kosovo

Bine ai venit la Arad, Ismet!”, a transmis UTA Arad.

Adrian Mihalcea va continua la UTA

Patronul Alexandru Meszar a dezvăluit că Mihalcea i-a pus câteva condiții de organizare, fără a avea pretenții financiare sau legate de anumite transferuri pentru a rămâne la formația de pe arena „Francisc Neuman”. 

„Adi Mihalcea nu va pleca. Condițiile pe care le-a solicitat am încercat să le discutăm și, bineînțeles, le vom regla. Aceste condiții sunt mai mult logistice și de organizare să zicem așa. Nu are pretenții financiare sau pretenții la jucători. 

În schimb, pentru a ușura munca dânsului și pentru a se concentra mai mult pe ce are de făcut, a solicitat ca anumite lucruri organizatorice să meargă și mai bine, lucruri pe care desigur le vom îndeplini”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.  

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