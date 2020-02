"Un crestin e greu sa fie antrenor!" Ce a observat Gigi Becali la Bogdan Vintila si care e primul avertisment pe care i-l da! Ce se intampla cu antrenorul

Gigi Becali a vorbit despre situatia lui Bogdan Vintila la FCSB.

FCSB a pierdut in deplasare cu Dinamo, scor 2-1. Gigi Becali a fost din nou extrem de dezamagit de atitudinea jucatorilor si spune ca vinovat este si Bogdan Vintila pentru ca este prea bland cu jucatorii si le da prea multe explicatii. Patronul FCSB l-a numit pe antrenor un crestin care are prea multa dragoste si in ciuda ultimelor partide slabe, a vrut sa asigure din nou ca Vintila ii va fi alaturi pana la final:

"Vintila va fi cu mine pana la final. Antrenor la FCSB nu veti vedea in afara de el. I-am spus si lui, a facut niste greseli, cred. Din moment ce echipa nu paseaza nimic, inseamna ca fiecare face ce vrea. Din moment ce nu alearga echipa, inseamna ca nu e bine pregatita.

Un crestin e greu sa fie antrenor, dar crestinul tre sa inteleaga ca sa le mai dea si cu biciul. Din dragoste trebuie sa iti mai atingi copilul cu nuiaua. El daca are dragoste, jucatorii au inteles gresit.. Daca pe un jucator nu il baga sau il scoate din echipa ii da explicatii. Nu e in regula sa ii dai explicatii unui jucator ca de ce nu joaca. Nu joaca si punct! Sau de exemplu ca e el Florinel Coman trebuie sa bata el toate pasa la portar. Eu nu inteleg, i-am zis nu mai da toate cornerele pe poarta, ca vin fundasii centrali.

Nu e in regula, astea is lucruri mici ce le vad eu. Nu e Dumnezeul lui FCSB, Coman e un jucator si gata. Poate sta pe banca cum a mai stat si spunea: <Ce se intampla nea Gigi?>. Se va intampla acum!

Nu am legat 3 pase, nu e in regula. Nu te asculta jucatorii...vezi ca nu te asculta. Opreste antrenamentul! Am dedus eu, nu stiu care e cauza", a spus Gigi Becali la PRO X.