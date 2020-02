"Nu e el Dumnezeu de la FCSB!" Pana acum isi slefuia "perla" peste tot, acum e pe cale sa se sparga! Gigi Becali, atac fara precedent la adresa lui Florinel Coman: "Poate il vedeti pe banca"

Gigi Becali l-a criticat pe Florinel Coman.

FCSB a pierdut derby-ul cu Dinamo de pe Arena Nationala, scor 2-1. Ros-albastrii au avut o prestatie extrem de modesta, iar patronul echipei, Gigi Becali si-a criticat echipa. Unul dintre principalii vizati ai patronului a fost Florinel Coman, despre care a spus nu este Dumnezeu de la FCSB si ar putea ca in urmatoarele meciuri sa stea pe banca de rezerve.

"Eu i-am spus lui Florinel sa nu mai bata toate cornele pe poarta. Nu e in regula sa bata el tot, si de pe stanga si de pe dreapta. Coman nu este Dumnezeu de la FCSB. El poate sa stea pe banca, cum a mai stat. Coman nu cred ca va pleca. Nu cred ca-l cheama Mirel la echipa mare, pierde toate mingile. Cred ca va merge la tineret. Poate daca-si revine. Nu are cum sa plece Coman acum, nu are cum. Pai, Coman, tu nu esti pregatit, sau esti fricos. Cand a scapat el singur acolo, nu ai voie sa ratezi asa. Ori ti-a fost frica, ori nu esti pregatit", a declarat Gigi Becali, la Pro X.



Gigi Becali FCSB Liga 1