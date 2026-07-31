FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției de fotbal.

Echipa lui Marius Baciu, învinsă și la București, cu 3-2, a fost umilită în Letonia de golurile marcate de Barthelemy Diedhiou (45+2, 67), Kader Kone (84), Tin Hrvoj (90+3), punctul de onoare al roș-albaștrilor fiind semnat de Joao Paulo (58).

După meci, Ștefan Târnovanu (26 de ani) a fost ”clientul” lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului l-a considerat principalul vinovat pentru eliminarea din Conference League în fața letonilor, după golurile încasate în tur, dar și în meciul retur din Letonia.

Florin Prunea: ”Târnovanu nu mai are cum să joace vreodată la FCSB”

Printre altele, Becali a anunțat că Târnovanu va trece pe banca de rezerve în meciurile din campionat, iar în locul său va fi preferat tânărul Matei Popa. Goalkeeper-ul nu a scăpat nici de discursul dur al lui Florin Prunea, care este de părere că acesta nu mai are cum să joace pentru FCSB.

"Târnovanu, păi ce să facă Târnovanu? La primul gol n-avea cum să iasă în viața lui! E o centrare pe colțul lung la care Crețu trebuia să vină, să atace mingea. Ce să facă Târnovanu?

La ultimul gol, i-a dat pe colțul lui, hai să zici. Dar Târnovanu este o problemă... Este cum nu se face cu un portar dacă nu vrei să-l distrugi.

Târnovanu, de la aproape la echipa națională... Cinci pași ca să distrugi un jucător! Din punctul meu de vedere, e exact ce au făcut cei de acolo cu el.

Din punctul meu de vedere, nu mai are cum să joace vreodată la FCSB, îți spun sincer. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să-și caute echipă. În locul lui mi-aș căuta echipă. Du-te, nene, învârtindu-te! Că ce-i acolo e haos general. Și toate se sparg în capul lui, așa îmi lasă mie impresia”, a spus Prunea, la Digi Sport.

FCSB - FK Auda 4-1. Caseta meciului

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi a părăsit cupele europene. Fosta campioană a României a fost învinsă și în tur, scor 2-3 pe Ghencea.