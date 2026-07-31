Oficialul târgoviștenilor a precizat că diferența de valoare nu a fost atât de mare pe cât o arată tabela. Au contat inclusiv greșelile de arbitraj în favoarea clubului leton și faptul că mai multe ocazii create de FCSB nu au fost transformate.

Florin Gardoș a transmis că diferența din retur a fost făcută de anumiți fotbaliști de la clubul leton care au evoluat foarte bine fie ofensiv, fie defensiv, și de anumiți elevi ai lui Marius Baciu care s-au prezentat foarte slab.

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„Mare lucru nu am înțeles din dubla asta. Ca joc colectiv, mi-ar fi greu să îi reproșez ceva antrenorului după meciul ăsta.

Cumva diferența mi se pare că s-a făcut aici, între câțiva jucători care la FCSB au fost foarte slabi, unii ofensiv, alții defensiv. La ceilalți au fost foarte buni și au venit cu execuțiile acestea, cum am și văzut lovitura liberă pe final, șuturi de la distanță.

Gardoș: „Senzația era că dominam și că puteam să facem ceva”

Cumva meciul îți dă impresia că diferența a fost poate în favoarea lor mai mare. Ceea ce nu părea. Ne-am creat foarte multe ocazii. Au fost din nou decizii de arbitraj despre care putem să vorbim. Senzația era că dominam și că puteam să facem ceva.

Nu am cum să nu spun că s-au calificat corect, pentru că au câștigat pe teren, chiar dacă au fost greșelile acestea de arbitraj. Probabil că cineva care n-a văzut dubla ar fi zis că diferența dintre România și Letonia este foarte mare în momentul acesta”, a declarat Florin Gardoș, invitat la emisiunea Play On Sport, în exclusivitate pe VOYO.

Caseta meciului

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi a părăsit cupele europene. Fosta campioană a României a fost învinsă și în tur, scor 2-3 pe Ghencea.