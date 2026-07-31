Echipa patronată de Gigi Becali a pierdut cu 1-4 partida disputată joi seară, pe Stadionul „Skonto” din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției.

După eșecul cu 2-3 de la București, roș-albaștrii nu au reușit să întoarcă rezultatul și au încheiat dubla manșă cu scorul general de 3-7.

Barthelemy Diedhiou a înscris de două ori pentru gazde, în minutele 45+2 și 67, în timp ce Kader Kone și Tin Hrvoj au completat victoria categorică a letonilor. Singurul gol al FCSB-ului a fost marcat de Joao Paulo, în minutul 58.

FK Auda a învins-o pe „puternica FCSB”

La scurt timp după fluierul final, reprezentanții clubului FK Auda au publicat pe pagina oficială de Instagram o imagine cu rezultatul final al partidei.

Letonii au descris-o pe formația bucureșteană drept „puternica FCSB” și au recunoscut că puțini se așteptau la un asemenea rezultat înaintea dublei manșe.

„Am reușit! Am reușit! Am învins puternica FCSB și intrăm în runda a treia a preliminariilor UEFA Conference League. Cine se aștepta la asta?”, a transmis FK Auda pe contul oficial de Instagram.

FCSB a fost învinsă în ambele meciuri de FK Auda și a ratat calificarea în turul al treilea preliminar, după ce a primit șapte goluri în cele două partide.

Astfel, FCSB se întoarce la București, unde vor înfrunta formația Farul Constanța luni, 3 august, nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.