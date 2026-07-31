VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica a văzut ratările lui Daniel Bîrligea din Auda - FCSB și a dat verdictul: „Asta e problema!”

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ciprian Marica (40 de ani) i-a analizat, într-o intervenție telefonică la Play On Sport, evoluția lui Daniel Bîrligea (26) în dubla manșă dintre FCSB și Auda.

TAGS:
FCSBAudaCiprian MaricaConference League
Din articol

Întrebat despre ratările lui Daniel Bîrligea din tur și retur, Ciprian Marica a susținut că problema cea mai mare a vârfului roș-albaștrilor nu a fost lipsa de eficiență, ci deconectarea de la miza jocurilor.  

Imagini din Auda - FCSB 4-1

  • Auda fcsb uefa conference league turul 2 de calificare 30072026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Verdictul lui Ciprian Marica despre Daniel Bîrligea după Auda - FCSB 4-1

„Ratările fac parte din joc. Problema e că nu mi s-a părut concentrat la miza meciului. Se poate întâmpla să ratezi, se poate întâmpla portarul să greșească. Problema a fost că nu era prezent acolo sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Nu mi s-a părut conectat la miza partidei. Ăsta e un lucru îngrijorător, asta e problema! 

Ratările dacă vin pe fondul unei concentrări, asta e, se întâmplă să dai în el, să nu iei cea mai bună decizie. Dar să tratezi cu lejeritate și să nu fii la înălțimea așteptărilor din punct de vedere fizic, să fii prezent acolo. 

Voiam să îl văd pe vreunul că e nervos, că îi ceartă pe ceilalți, apropo de lideri. Voiam să văd că se ia o atitudine, că unul dintre ei are o atitudine. Să nu aibă niciunul atitudine, aici mi se pare... unul să nu aibă o reacție?! 

Asta, iertați-mă, nu are cum să fie întâmplător. Se întâmplă la unul, se întâmplă să nu aibă doi jucători o zi bună, dar să nu vezi să aibă unul o reacție, undeva e un mare semn de întrebare. Și nu e o problemă mică!”, a declarat Ciprian Marica, într-o intervenție telefonică în exclusivitate pentru VOYO.

Caseta meciului

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi a părăsit cupele europene. Fosta campioană a României a fost învinsă și în tur, scor 2-3 pe Ghencea. 

  • FK AUDA: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64') - Bongemba (M. Fofana 82'), Y. Traore, W. Fofana - Daskevics (Appiah 66'), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86'). ANTRENOR: Didier Zanetti
  • FCSB: Târnovanu - V. Creţu (Stoian 46'), Dawa, Duarte, Pădurariu - Boutoutaou (M. Toma 67'), Radunovic (Joao Paulo 46'), Fl. Tănase (Gnahore 77') - Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu
  • Au marcat: Diedhiou 45+2', 67', Kone 84' și Hrvoj 90+3' / Joao Paulo 58'
  • Cartonaşe galbene: Arroyo 33', Diedhiou 46' / Dawa 34'
  • Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
ARTICOLE PE SUBIECT
Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”
Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”
Florin Prunea e dur după umilința lui FCSB: ”L-ați mințit pe Gigi! Este inadmisibil așa ceva”
Florin Prunea e dur după umilința lui FCSB: ”L-ați mințit pe Gigi! Este inadmisibil așa ceva”
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Vai de capul vostru! FCSB, rușinea fotbalului românesc
Vai de capul vostru! FCSB, rușinea fotbalului românesc
Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază
Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază
ULTIMELE STIRI
Florin Gardoș, după Auda - FCSB 4-1: „Diferența mi se pare că s-a făcut aici”
Florin Gardoș, după Auda - FCSB 4-1: „Diferența mi se pare că s-a făcut aici”
Cum a numit-o FK Auda pe FCSB după ce a învins-o tur-retur și a eliminat-o din Conference League
Cum a numit-o FK Auda pe FCSB după ce a învins-o tur-retur și a eliminat-o din Conference League
Tragedie în Italia! A murit legendarul Franco Baresi
Tragedie în Italia! A murit legendarul Franco Baresi
În afară de Târnovanu, Gigi Becali a mai avut un „client” după eliminarea din Conference League: „Aveam bază în el”
În afară de Târnovanu, Gigi Becali a mai avut un „client” după eliminarea din Conference League: „Aveam bază în el”
Război total în fotbal! FIFA răspunde după ”riposta” UEFA și CONCACAF
Război total în fotbal! FIFA răspunde după ”riposta” UEFA și CONCACAF
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
LIVE ONLINE | Unde se vede meciul decisiv dintre FK Auda - FCSB din preliminariile Conference League

LIVE ONLINE | Unde se vede meciul decisiv dintre FK Auda - FCSB din preliminariile Conference League

FK Auda - FCSB 4-1 a fost în direct pe VOYO | 'Audat' patru la Riga. Fosta campioană, eliminată din Conference League

FK Auda - FCSB 4-1 a fost în direct pe VOYO | 'Audat' patru la Riga. Fosta campioană, eliminată din Conference League

Gigi Becali a intervenit în direct după Auda - FCSB și s-a dezlănțuit: ”Nu ai cum să câștigi cu un așa jucător. El nu vrea!”

Gigi Becali a intervenit în direct după Auda - FCSB și s-a dezlănțuit: ”Nu ai cum să câștigi cu un așa jucător. El nu vrea!”

Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”

Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

După eliminarea din Conference League, Gigi Becali a anunțat transferul în direct

După eliminarea din Conference League, Gigi Becali a anunțat transferul în direct



Recomandarile redactiei
Tragedie în Italia! A murit legendarul Franco Baresi
Tragedie în Italia! A murit legendarul Franco Baresi
Florin Gardoș, după Auda - FCSB 4-1: „Diferența mi se pare că s-a făcut aici”
Florin Gardoș, după Auda - FCSB 4-1: „Diferența mi se pare că s-a făcut aici”
Cum a numit-o FK Auda pe FCSB după ce a învins-o tur-retur și a eliminat-o din Conference League
Cum a numit-o FK Auda pe FCSB după ce a învins-o tur-retur și a eliminat-o din Conference League
După eliminarea din Conference League, Gigi Becali a anunțat transferul în direct
După eliminarea din Conference League, Gigi Becali a anunțat transferul în direct
În afară de Târnovanu, Gigi Becali a mai avut un „client” după eliminarea din Conference League: „Aveam bază în el”
În afară de Târnovanu, Gigi Becali a mai avut un „client” după eliminarea din Conference League: „Aveam bază în el”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”
Câți bani a pierdut Gigi Becali, după Auda - FCSB 4-1: „Intram în Champions League”
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
CITESTE SI
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

stirileprotv Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

stirileprotv Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

stirileprotv Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!