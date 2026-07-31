Întrebat despre ratările lui Daniel Bîrligea din tur și retur, Ciprian Marica a susținut că problema cea mai mare a vârfului roș-albaștrilor nu a fost lipsa de eficiență, ci deconectarea de la miza jocurilor.

Verdictul lui Ciprian Marica despre Daniel Bîrligea după Auda - FCSB 4-1

„Ratările fac parte din joc. Problema e că nu mi s-a părut concentrat la miza meciului. Se poate întâmpla să ratezi, se poate întâmpla portarul să greșească. Problema a fost că nu era prezent acolo sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Nu mi s-a părut conectat la miza partidei. Ăsta e un lucru îngrijorător, asta e problema!

Ratările dacă vin pe fondul unei concentrări, asta e, se întâmplă să dai în el, să nu iei cea mai bună decizie. Dar să tratezi cu lejeritate și să nu fii la înălțimea așteptărilor din punct de vedere fizic, să fii prezent acolo.

Voiam să îl văd pe vreunul că e nervos, că îi ceartă pe ceilalți, apropo de lideri. Voiam să văd că se ia o atitudine, că unul dintre ei are o atitudine. Să nu aibă niciunul atitudine, aici mi se pare... unul să nu aibă o reacție?!

Asta, iertați-mă, nu are cum să fie întâmplător. Se întâmplă la unul, se întâmplă să nu aibă doi jucători o zi bună, dar să nu vezi să aibă unul o reacție, undeva e un mare semn de întrebare. Și nu e o problemă mică!”, a declarat Ciprian Marica, într-o intervenție telefonică în exclusivitate pentru VOYO.

Caseta meciului

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi a părăsit cupele europene. Fosta campioană a României a fost învinsă și în tur, scor 2-3 pe Ghencea.