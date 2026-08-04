EXCLUSIV Ciprian Marica i-a 'propus' un atacant lui Gigi Becali: „Să-l ia pe puștiul ăsta la FCSB”

Ciprian Marica i-a &#039;propus&#039; un atacant lui Gigi Becali: „Să-l ia pe puștiul ăsta la FCSB” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cine este atacantul pe care Ciprian Marica îl consideră potrivit pentru FCSB. 

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denis dragusFCSBSuperligaGigi BecaliCiprian Marica
Din articol

Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant al echipei naționale, a explicat că FCSB are nevoie de concurență pe postul de vârf.  

Denis Drăguș, văzut drept soluția ideală pentru FCSB de Ciprian Marica

Marica a apreciat că Denis Drăguș (27 de ani) ar fi atacantul ideal pentru FCSB, deoarece are dribling, explozie și tehnică în regim de viteză. 

Denis Drăguș

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„Nu e niciun atacant care să rupă norii, cum erau Dănciulescu, foștii atacanți, marcau 20-30 de goluri, ăia atacanți! Să-l ia pe puștiul ăsta, Drăguș, la FCSB! Ia-l pe Drăguș, dai bani, dar ai un atacant român, are explozie, are tehnică și regim de viteză.

Acum, trebuie să mai aducem și noi niște jucători, poate un atacant. Îl avem pe Alibec accidentat, pe Doicaru, care nu prea e atacant. Dar nu cred că, în momentul de față, de la noi ar trebui să aducă FCSB. 

Marica: „Le trebuie concurență jucătorilor”

De un lucru sunt sigur: le trebuie concurență jucătorilor. Știi, la FCSB vii automat cu echipa, cu blazonul, cu tot ce reprezintă. Faima o ai. Faptul că te lupți acolo sus e normal, ai bune condiții și jucători. 

La un moment dat, tinzi așa să te ia somnul: „Băi, noi suntem deja cineva...” și să o lași mai moale. Și schimbarea o face concurența”, a declaratMarica, acționar minoritar la Farul Constanța, în exclusivitate la VOYO Sport Live.

CV-ul lui Ciprian Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro. 

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată. 

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB. 

  • 81 de goluri în 382 de meciuri oficiale a adunat Ciprian Marica la nivel de club. 
  • 25 de goluri în 72 de selecții a reușit Marica pentru România. 
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