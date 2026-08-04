Daniel Bîrligea, aproape să plece de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „E prea îndrăgostit! Am două oferte pe el”

FCSB a remizat cu emoții în etapa a 3-a din SuperLiga. Roș-albaștrii au revenit în a doua repriză, după ce în primul act tabela arăta 0-2 în favoarea Farului. În cele din urmă, golurile înscrise de Dawa și Joao Paulo au adus un punct în tabăra pregătită de Marius Baciu.

Gigi Becali, critici la adresa lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a fost introdus din primul minut pe teren, însă evoluția sa a fost ștearsă și astfel că a fost înlocuit după primele 45 de minute. Acest fapt a fost criticat și de către Gigi Becali, patronul FCSB spunând că atacantul a fost vinovat la primul gol înscris de Farul. Mai mult decât atât, omul de afaceri a transmis că Bîrligea este „prea îndrăgostit”, aceasta fiind explicația pentru forma slabă din ultima perioadă.

„Bîrligea… Ia să vedeţi la primul gol cine e vinovat. Cisotti primeşte pasa şi din prima el deviază unde trebuia să fie Bîrligea. Dar de ce să mai alerge? El era pe muncă, pe forţă. Nu înţeleg care e treaba.

Nu ştiu ce se întâmplă cu Bîrligea. E prea îndrăgostit? Nu e rău că e îndrăgostit, dar măcar joacă pentru iubita ta. Nu pot să îmi dau seama. Fotbalul, dacă nu eşti Messi, Neymar, Lamine Yamal, Mbappe, este muncă. Dacă nu eşti ei, tu trebuie să munceşti”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.