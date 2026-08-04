Daniel Bîrligea, aproape să plece de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „E prea îndrăgostit! Am două oferte pe el”

Daniel Bîrligea, aproape să plece de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „E prea îndrăgostit! Am două oferte pe el” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Viitorul lui Daniel Bîrligea la FCSB este incert după evoluțiile slabe din startul stagiunii.

TAGS:
Gigi BecaliJovo LukicFCSBbirligea
Din articol

FCSB a remizat cu emoții în etapa a 3-a din SuperLiga. Roș-albaștrii au revenit în a doua repriză, după ce în primul act tabela arăta 0-2 în favoarea Farului. În cele din urmă, golurile înscrise de Dawa și Joao Paulo au adus un punct în tabăra pregătită de Marius Baciu.

Gigi Becali, critici la adresa lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a fost introdus din primul minut pe teren, însă evoluția sa a fost ștearsă și astfel că a fost înlocuit după primele 45 de minute. Acest fapt a fost criticat și de către Gigi Becali, patronul FCSB spunând că atacantul a fost vinovat la primul gol înscris de Farul. Mai mult decât atât, omul de afaceri a transmis că Bîrligea este „prea îndrăgostit”, aceasta fiind explicația pentru forma slabă din ultima perioadă.

„Bîrligea… Ia să vedeţi la primul gol cine e vinovat. Cisotti primeşte pasa şi din prima el deviază unde trebuia să fie Bîrligea. Dar de ce să mai alerge? El era pe muncă, pe forţă. Nu înţeleg care e treaba. 

Nu ştiu ce se întâmplă cu Bîrligea. E prea îndrăgostit? Nu e rău că e îndrăgostit, dar măcar joacă pentru iubita ta. Nu pot să îmi dau seama. Fotbalul, dacă nu eşti Messi, Neymar, Lamine Yamal, Mbappe, este muncă. Dacă nu eşti ei, tu trebuie să munceşti”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Gigi Becali are două oferte pentru Daniel Bîrligea

Întrebat despre viitorul atacantului, Gigi Becali a transmis că este dispus să îi dea drumul în schimbul sumei de 5 milioane de euro, iar nu mai puțin de două oferte, din Italia și Turcia, au venit pe adresa clubului. Cât despre transferul lui Jovo Lukic, omul de afaceri a recunoscut că e dispus să plătească maxim 1,5 milioane de euro.

„Bîrligea văd că nu mai vrea. Întrebaţi-l pe el. Am două oferte pentru el. Dar mai vor oamenii acum? Am una din Italia şi una din Turcia. Echipe de primă ligă. Ei dau cinci milioane, eu am cerut şase. 

Nu ştiu dacă au fost sau nu la meci. Dacă dau atâţia bani, cred că te uiţi la meci. Gata! L-am lăsat la cinci milioane de euro. Dacă îl vor, îl dau cu cinci. Pe Lukic aş da 1,5 milioane de euro. Exclus să plătesc 3 milioane. Mai mult de 1,5 nu dau. Salariu pot să îi dau 30.000 de euro pe lună”, a mai spus patronul FCSB.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea
  • 77 de meciuri, 31 de goluri și 8 pase decisive a adunat atacantul la FCSB
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Panică pe plaja Paradise Beach din Thassos. Oamenii au privit îngroziți întreaga scenă de salvare a unui adolescent român
Panică pe plaja Paradise Beach din Thassos. Oamenii au privit îngroziți întreaga scenă de salvare a unui adolescent român
ULTIMELE STIRI
Cum a început, de fapt, Bogdan Stoica sporturile de contact: „Fotbalul a fost prima mea dragoste”
Cum a început, de fapt, Bogdan Stoica sporturile de contact: „Fotbalul a fost prima mea dragoste”
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Universitatea Craiova nu se oprește din transferat! Ce jucători se află pe lista lui Mihai Rotaru
Universitatea Craiova nu se oprește din transferat! Ce jucători se află pe lista lui Mihai Rotaru
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute

Două transferuri stelare la Liverpool!

Două transferuri stelare la Liverpool!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Ioan Andone a ”cântărit-o” pe Dinamo: ”Campionat? Nu știu dacă au șanse”
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Dragoș Luscan: "Pregătirea alături de Pan Zhanle îi va fi benefică lui David Popovici la Campionatele Europene"
Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală
Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală
„Trebuie să joace oricum!” Ciprian Marica a numit jucătorul de care FCSB nu se poate lipsi
„Trebuie să joace oricum!” Ciprian Marica a numit jucătorul de care FCSB nu se poate lipsi
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

stirileprotv Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

stirileprotv Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!