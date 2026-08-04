Portarul de 26 de ani a fost scos din echipă după prestația din returul cu FK Auda, în urma căruia campioana României a fost eliminată din Conference League. În locul său a apărat Matei Popa, iar Mihai Stoica a explicat ulterior că decizia i-a aparținut fiindcă a vrut să îi ofere lui Târnovanu câteva zile de liniște.

MM Stoica îl contrazice pe Gigi Becali: „Absolut nimic adevărat!”

Managerul general al FCSB a respins și afirmațiile făcute de Gigi Becali după meciul cu Auda, când latifundiarul din Pipera sugerase că problemele portarului ar avea legătură cu jocurile de noroc.

„Nu avea niciun sens să stea pe bancă la meciul ăsta, după ce se vorbise atât de mult. Gigi îl criticase foarte, foarte tare.

A avut parte de un meci nereușit. Și în meciul cu Auda, greșelile lui s-au scos în evidență mai mult decât greșelile altora, cum se întâmplă când e vorba de un portar.

Da (n.r. este cu moralul la pământ). Nu știu cine i-a spus lui Gigi de chestia aia cu păcănele, nu e absolut nimic adevărat. Dacă a avut în trecut niște probleme, a trecut de mult peste ele.

Sigur, e un tip care abia s-a căsătorit, un tip foarte dedicat familiei. A greșit, cum au greșit și alții...”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Ce spunea Gigi Becali după eliminarea cu Auda

La scurt timp după eșecul din Letonia, Gigi Becali l-a criticat dur pe Târnovanu și a anunțat că îi va acorda încredere lui Matei Popa.

„Mintea lui era la păcănele! Era prieten cu ăla, altfel nu înțeleg. Și la golul de 3-2 din tur, și la golul acesta, și la primul gol al lor.

De acum va apăra Matei Popa. Asta este, când se întâmplă așa ceva, n-ai cum să câștigi. Ăsta e portar?! Cum să te închini? Adică: «Băi, ce faceți, dormiți ca să îmi dați mie gol?».

Este cel mai slab portar, dar nu-i dau drumul. Poate crede că îl las să plece dacă mai apără și el. Nu îi dau drumul, stai rezervă acolo”, declara patronul FCSB la VoyoSport Live.

Ajuns în Capitală în 2020 de la Poli Iași, Ștefan Târnovanu se poate lăuda cu 211 meciuri bifate în tricoul lui FCSB, 237 goluri încasate și 73 de meciuri în care a ținut poarta întactă.