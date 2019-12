Un patron din Liga 1 a rabufnit: "Baietilor mei nu le mai sta mintea la fotbal!" Atac in directia lui Gigi Becali

Presedintele celor de la Gaz Metan il acuza pe Gigi Becali pentru ofertele facute jucatorilor sub contract.

Gigi Becali si-a facut tinele pentru perioada de transferuri din aceasta iarna. Pe lista patronului de la FCSB se regasesc trei jucatori ai celor de la Gaz Metan si patronul mediesenilor l-a acuzat pe Becali ca ii bulverseaza jucatorii.

"Sunt un presedinte necajit, pentru ca ofertele vin inainte sa termin treaba. Baietilor mei nu le mai sta mintea la fotbal! Se gandesc la oferte, la bani si nu e corect sa abordezi un jucator aflat sub contract. Am vazut doi, trei care au avut o forma foarte buna... Bus si Cardoso au primit ofertele la televizor. Acum vin ofertele prin ziare... Credeti-ma ca jucatorii sunt bulversati! Am oameni care intra in ultimele sase luni de contract, cum e Boubacar Fofana. Eu nu o sa il fortez sa semneze cu noi, dar el zice ca se simte bine la Medias si nu vrea sa mearga la FCSB. Eu ce pot sa fac decat sa il felicit si sa incerc sa il conving sa prelungeasca cu noi", a spus Ioan Marginean.

Jucatorii de la Medias pentru care Becali si-a manifestat interesul sunt Sergiu Bus, Boubacar Fofana si Dumitru Cardoso. Sergiu Bus a declarat recent ca este deschis la oferte si discutii si este bucuros ca jocul ii este apreciat:

"Daca e ceva concret, sunt deschis la oferte si la discutii. Ma bucur ca ma place domnul Becali, dar mai e mult pana departe. Mai trebuie sa inscriu, sa imi fac treaba, sa intru in ritmul meu. Mi-a lipsit foarte mult perioada asta si vreau sa dau un randament bun in continuare", spunea Bus.