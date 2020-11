Becali nu mai are RABDARE! Unul dintre fotbalistii pentru care a INSISTAT in vara, ca si plecat de la FCSB! Cine a intrat pe lista neagra

Gigi Becali a facut mai multe transferuri in perioada trecuta mercato.

Alexandru Buziuc, unul dintre jucatorii de atac adusi la echipa nu va mai mai continua la FCSB. El nu a reusit sa se impuna si a fost rezerva in majoritatea meciurilor in care a jucat. Buziuc a adunat 9 partide in tricoul echipei, iar Gigi Becali s-a convins de calitatile sale, potrivit DigiSport. La sfarsitul sezonului, contractul sau va expira, iar cel mai probabil va pleca de la FCSB.

In meciurile in care a jucat el nu a demonstrat ca poate fi o solutie ofensiva pentru Toni Petrea si a marcat un singur gol, in preliminariile Europa League cu FC Shirak. Mai mult de atat, jucatorul adus de la Clinceni a fost trimis sa evolueze la FCSB 2 in Liga 3.

Sezonul trecut, Buziuc a inscris 5 goluri in 40 de meciuri la Clinceni, iar Gigi Becali a recunoscut "ca lumea a ras de el" cand a declarat ca doreste sa il transfere.

"E si el pe lista (n.r Debeljuh). Si inca un atacant, asta e roman. Imi place mie, voi o sa radeti, dar mie imi place de el. E de la Clinceni, numarul 9. Da, Buziuc, imi place mie de el.

Eu am incredere in Buziuc. Eu, personal. Am mai mare incredere in el decat in Debeljuh. Pe Debeljuh (n.r. ajuns la CFR Cluj) daca trebuie sa dau bani, dau putini. Pe astia doi ii vreau si un fundas central. Fundasul e tot roman, dar nu va spun cine e”, a fost declaratia lui Becali la sfarsitul lunii iulie.

