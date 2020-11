Gigi Becali chiar vrea ca CSA Steaua sa nu promoveze! Finantatorul a trimis din nou vedetele la FCSB 2 si e la un punct de prima pozitie

FCSB 2 a reusit o noua victorie in Liga a 3-a, contra Progresului Spartac, cu scorul de 3-1.

Dupa 9 etape, formatia lui Gigi Becali este la un punct in spatele celor de la CSA Steaua. Finantatorul ros-albstrilor e gata sa o opreasca pe CSA Steaua sa promoveze in Liga a 2-a, avand in vedere ca la meciul de vineri au fost trimisi 6 fotbalisti de la prima echipa. Este vorba de Gabriel Enache, Gabriel Simion, Razvan Oaida, Cristi Dumitru, Alexandru Buziuc si Adrian Sut.

Totusi, cele trei goluri ale victoriei au fost marcate de catre tinerii Cristian Tand (19 ani), care a semnat o dubla si de catre varul Simonei Halep, Dimciu Halep (20 de ani).

CSA Steaua va urma sa joace sambata de la ora 14:00 in deplasare la Metalul Buzau. Stelistii au un meci mai putin disputat, avand 22 de puncte in clasament. FCSB 2 este la doar o lungime distanta.