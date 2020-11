Curatenie de iarna la FCSB! Sergiu Bus, OUT?! Gigi Becali spunea ca nu a mai avut atacant ca el, dar acum s-a razgandit! Si un fundas se va desparti de FCSB

Gigi Becali nu isi mai critica public jucatorii, insa este in continuare foarte atent la evolutiile acestora.

Gigi Becali vrea sa ia noi masuri la FCSB in aceasta iarna si doi jucatori au intrat pe radarul patronului.

Sergiu Bus, transferat de FCSB in vara de la Gaz Metan, era vazut ca o mare speranta de Gigi Becali, care declara in momentul mutarii ca Bus este tipul de atacant pe care nu l-a mai avut.

Cu toate acestea, Bus nu a reusit sa prinda in niciun meci 90 de minute la FCSB si a fost mai tot timpul schimbat la pauza sau rezerva.

Telekom Sport anunta ca Gigi Becali s-a convins si a luat decizia de a renunta la Sergiu Bus. De asemenea, potrivit sursei citate, un alt jucator care are zilele numarate la FCSB este Marius Briceag.

Fostul fundas al Craiovei a fost adus la FCSB din postura de jucator liber, insa nici el nu a reusit sa se impuna, iar Gigi Becali le-ar fi transmis deja membrilor din staff-ul tehnic ca vrea sa renunte la Briceag in aceasta iarna.

Gigi Becali: "Sergiu va semna pe 3 ani. Nu am mai avut atacant ca el pana acum!"

Un singur gol a marcat Bus in cele 9 meciuri jucate la FCSB si nu a confirmat asteptarile. Atacantul are o cota de piata de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

"Sergiu va semna pe 3 ani. Eu am fost entuziasmat cand am semnat cu el. Eu acum spun ce cred, adica i-am spus lui Meme ca atacant ca el nu am avut pana acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar n-a fost serios.

El e mobil, tehnic, da cu capul, are viteza, forta, le are pe toate. Bizonul era puternic, le avea pe toate, dar mie imi place genul de jucator care sa intre in combinatii cu Man si Coman. I-am pus si o clauza de 2 milioane", spunea Gigi Becali, la conferinta de presa a prezentarii lui Bus.