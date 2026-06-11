După doi ani și jumătate în care a reușit să readucă echipa în lupta pentru obiective importante, antrenorul croat este foarte aproape de o nouă provocare în Emiratele Arabe Unite.

După cum Sport.ro a scris aici, Kopic s-a înțeles cu Al-Wahda, formație din prima ligă a Emiratelor, iar anunțul oficial al colaborării este așteptat în perioada următoare.

Tehnicianul ar urma să încaseze aproximativ un milion de euro pe sezon, de peste cinci ori mai mult decât salariul pe care îl avea la Dinamo.

Legenda lui Dinamo avertizează după despărțirea lui Kopic: „Mai pleacă 2-3 jucători importanți”

Fostul mare atacant al lui Dinamo, Costel Orac, consideră că plecarea lui Kopic poate avea efecte importante asupra lotului și se teme că aceasta va fi urmată și de alte despărțiri.

„Eu aș fi preferat să avem continuitate cu Kopic. Știa echipa, imprimase un stil care a dat rezultate în ultimii doi ani. Când se întâmplă lucruri din astea, pleacă antrenorul, mai pleacă 2-3 jucători importanți, nu ai ce să faci decât să speri că cei care vin, atât antrenorul, cât și jucătorii, se adaptează repede și mențin același ritm.

Să ai constanță în jocuri, în rezultate, să legăm participările în play-off și, de ce nu, la un moment dat să accedem din nou în cupele europene și să luăm un trofeu intern. Asta am sperat și sezonul trecut, acum este greu de anticipat ce va fi”, a declarat Costel Orac pentru Sport Total FM.

„Am fost surprins de plecare, chiar dacă în urmă cu câteva luni auzisem niște zvonuri că va pleca și îl va lua și pe Florentin Petre cu el. Dar am sperat că sunt doar zvonuri. Totuși, un sâmbure de adevăr a existat”, a mai spus legenda dinamovistă.

În sezonul recent încheiat, Dinamo a terminat pe locul 4 în SuperLigă, a ajuns în semifinalele Cupei României, dar a ratat calificarea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB.

Croatul lasă în urmă un bilanț de 115 meciuri pe banca „câinilor”, devenind unul dintre cei mai longevivi antrenori ai clubului din ultimul deceniu.