VIDEO EXCLUSIV Mircea Rednic și-a anunțat decizia, la un an după plecarea din Superliga

Mircea Rednic și-a anunțat decizia, la un an după plecarea din Superliga Superliga
SPORT.RO
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Mircea Rednic (64 de ani) este liber de contract din august 2025, după un scurt mandat pe banca lui Standard Liege.

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Mircea Rednic
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Campion al României cu Rapid și Dinamo din postura de antrenor, Rednic a antrenat ultima dată în Superliga la UTA Arad, în perioada aprilie 2023 - iunie 2025. Ulterior, a avut un mandat scurt pe banca lui Standard Liege, unde a rezistat doar 5 meciuri.

Mircea Rednic: "Dacă revin în România, o să fiu mult mai atent"

În cazul în care se va pune problema revenirii sale în Superliga, Mircea Rednic spune că va fi "mult mai atent" la condițiile pe care le oferă clubul respectiv, dar și la obiectivele pe care le are. 

"Nu știu dacă m-aș întoarce în România, dar o să fiu mult mai atent la deciziile pe care le iau. Am luat echipe care ca situație financiară, ca obiectiv și condiții de pregătire nu erau... mi s-a cerut să ne salvăm de la retrogradare și ne-am salvat. Când am avut condiții, am avut și rezultate", a spus Rednic, într-un interviu pentru PRO TV.

Ultimele mandate ale lui Rednic din Superliga au fost la echipe aflate în partea inferioară a clasamentului: Poli Iași, FC Viitorul, Dinamo și UTA Arad.

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Rednic a plecat cu un gust amar de la UTA

La ultima experiență din România, cea de la UTA, Rednic a fost nemulțumit de pretențiile foarte ridicate ale fanilor arădeni. Tehnicianul a avut un discurs ironic la plecarea de la Arad.

"Le-am spus că nu voi mai continua aici, le doresc mult succes celor din echipă. Aici mereu s-au bătut numai la campionat, la anul sunt sigur că vor fi o echipă puternică, sunt sigur că se vor lupta la play-off.

Ne-am dus la Constanța la băieții ultrași și nu strigau nimic, chiar dacă noi câștigasem. Erau pregătite bannerele, toate lucrurile, credeam că sunt altfel. Totuși, cred că există și suporteri adevărați.

Am antrenat echipe cu ultrași adevărați, nu ca la Arad, cu 150-200. Sper să fie alături de echipă, chiar dacă în acest sezon nu au făcut-o. Mulțumesc domnului Meszar că m-a adus aici și că am ținut UTA în prima ligă", spunea Rednic, anul trecut.

Ca antrenor, pe lângă titlurile de campion cu Rapid și Dinamo, Mircea Rednic a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României cu formația giuleșteană, dar și Cupa Azerbaidjanului cu Khazar Lankaran.

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