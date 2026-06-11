Campion al României cu Rapid și Dinamo din postura de antrenor, Rednic a antrenat ultima dată în Superliga la UTA Arad, în perioada aprilie 2023 - iunie 2025. Ulterior, a avut un mandat scurt pe banca lui Standard Liege, unde a rezistat doar 5 meciuri.

Mircea Rednic: "Dacă revin în România, o să fiu mult mai atent"

În cazul în care se va pune problema revenirii sale în Superliga, Mircea Rednic spune că va fi "mult mai atent" la condițiile pe care le oferă clubul respectiv, dar și la obiectivele pe care le are.

"Nu știu dacă m-aș întoarce în România, dar o să fiu mult mai atent la deciziile pe care le iau. Am luat echipe care ca situație financiară, ca obiectiv și condiții de pregătire nu erau... mi s-a cerut să ne salvăm de la retrogradare și ne-am salvat. Când am avut condiții, am avut și rezultate", a spus Rednic, într-un interviu pentru PRO TV.

Ultimele mandate ale lui Rednic din Superliga au fost la echipe aflate în partea inferioară a clasamentului: Poli Iași, FC Viitorul, Dinamo și UTA Arad.