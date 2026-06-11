Antrenorul român este dorit de formația qatareză Al-Sadd, antrenată până în prezent de Roberto Mancini.

Ivan Savvidis și-a dat acordul pentru plecarea lui Răzvan Lucescu! Reacția antrenorului român

Deși Răzvan Lucescu are o relație specială cu Ivan Savvidis și este un antrenor extrem de apreciat în Grecia, plecarea tehnicianului ar aduce în conturile clubului din Salonic o sumă uriașă.

Din acest motiv, publicația greacă Zougla.gr susține că Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a ajuns la un acord cu reprezentanții clubului din Qatar în privința ”transferului” antrenorului român. Lucescu are o clauză de reziliere de patru milioane de euro la PAOK, o nimica toată pentru qatarezi, având în vedere resursele de care dispun șeicii.

Astfel, Al-Sadd va trebui să plătească această clauză și abia apoi să înceapă negocierile cu antrenorul român. Totuși, Metrosport.gr susține că apropiații lui Răzvan Lucescu au negat că antrenorul român este în negocieri cu Al-Sadd.

”Nu sunt negocieri între Răzvan Lucescu și o altă echipă, se gândește doar la PAOK și la următorul sezon”, au anunțat surse apropiate antrenorului român, conform Metrosport.

Având în vedere că viitorul lui Răzvan Lucescu este în aer, grecii susțin că PAOK Salonic și-a făcut deja o listă cu antrenori care l-ar putea înlocui pe tehnicianul român. S-a discutat despre Juan Carlos Carcedo de la Spartak Moscova, dar și despre portughezul Vasco Matos, fostul antrenor de la Santa Clara.