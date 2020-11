Becali a inceput curatenia generala de iarna! Cui vrea sa ii rezilieze contractul in iarna finantatorul de la FCSB

Chiar daca este la echipa doar de cateva luni, Becali s-a convins si nu il mai vrea la echipa.

Marius Briceag, fundasul adus in aceasta vara la FCSB, are zilele numarate la club, dupa ce patronul echipei s-a covins ca el nu se poate ipune in lotul lui Toni Petrea, potrivit ProSport. Latifundiarul din Pipera va incerca sa gaseasca o modalitate prin care sa ii rezilieze contractul in aceasta iarna. De cand nu mai este folosit la prima echipa, aparatorul roman a fost trimis la FCSB 2 pentru a juca in Liga 3. Dupa ce si-a incheiat intelegerea cu Universitatea Craiova, fundasul lateral a fost primul jucator transferat de FCSB in perioada de mercato din aceasta vara.

In acest sezon, Marius Briceag a prins doar 5 meciuri pentru FCSB, 4 in Liga 1 si unul in preliminariile Europa League.