"Pe ei si pe mama lor!" :) Noi detalii despre PLECAREA lui 'Mbappe' Coman de la FCSB! Cat ar putea incasa Becali pe starul sau 

Florinel Coman (22 ani) are sanse sa prinda un transfer important in Europa daca va continua cu prestatiile de pana acum.

'Perla' lui Gigi Becali este aproape sa revina pe teren dupa accidentarea suferita in meciul cu Backa Topola si e gata sa atraga din nou atentia marilor cluburi din Europa.

Desi FCSB a avut si in trecut oferte pentru extrema stanga, Gigi Becali nu a fost de acord cu suma oferita de cluburi, astfel ca negocierile au picat. Sporting Lisabona este unul dintre cluburile care il vrea cu insistenta pe Florinel Coman, dupa cum a dezvaluit chiar Ioan Becali, cel care detine firma care il impresariaza pe jucator.

In interventia din cadrul emisiunii 'Ora exacta in sport', Ioan Becali a vorbit despre transferul lui Coman, care s-ar putea realiza cel tarziu in vara anului urmator daca va evolua ca pana acum, iar suma de transfer ar urma sa se ridice chiar la cea dorita de patronul FCSB.

"Echipa din Portugalia l-a dorit intotdeauna pe Coman, dar pretul pe care l-au oferit nu i-a convenit lui Gigi Becali.

Coman trebuie sa se refaca acum, sa joace meciurile astea si dupa ce trec sarbatorile sa vedem ce se intampla cu calcio mercato de iarna. Daca nu, la vara, pe ei si pe mama lor.

Suma acolo se invarte, la 10-15 milioane de euro", a spus Ioan Becali la PRO X.

In acest sezon, Coman a jucat doar 5 meciuri pentru FCSB, a inscris un gol si a oferit 3 pase de gol. Jucatorul ros-albastrilor este cel mai bine cotat fotbalist roman la ora actuala, cu o cota de piata de 5.5 milioane de euro conform Transfermarkt.