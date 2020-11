Teapa MARE pentru FCSB! Becali s-a ZGARCIT pentru un fotbalist chemat de Radoi la nationala: "Sunt la o echipa la fel de buna!"

Gigi Becali a ratat oportunitatea de a aduce un fotbalist de nationala la FCSB.

Patronul ros-albastrilor a facut o oferta de 50.000 de euro pentru un fotbalist al Concordiei Chiajna. Echipa din Liga a 2-a a considerat aceasta oferta mult sub asteptari, iar Becali a refuzat sa mareasca suma de transfer.

Alexandru Albu, in prezent la UTA Arad, a fost convocat de catre Mirel Radoi la nationala Romaniei, dar a declarat pentru cei de la Antena Sport ca nu se simte trist ca a ratat transferul la FCSB: "Nu sunt suparat ca nu am ajuns la FCSB. Am ajuns la o echipa la fel de buna ca FCSB. M-a surprins convocarea la echipa nationala, nu am stiut ce sa spun. Sper sa debutez si sa ajut echipa."

Din sursele celor de la AS.ro, UTA a platit 30.000 de euro pentru imprumutul fotbalistului detinut de Chiajna, iar daca aradenii vor sa-l transfere definitiv pe mijlocas, ei vor trebui sa plateasca suma de 400.000 de euro, plus de 50% dintr-un viitor transfer, cu conditia ca procentul sa nu fie mai mic de 200.000 de euro.

