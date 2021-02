Gigi Becali, criticat pentru transferurile realizate! "Nu inteleg cum poti sa ii aduci! Nu sunt de nivelul acestei echipe"

FCSB a castigat in ultima etapa din Liga 1, scor 1-0, impotriva Chindiei Targoviste.

Dupa aceasta etapa, Cornel Dinu a dat verdictul in cazul atacantilor Ante Vukusic şi Alexandru Buziuc, ultimul mentionat fiind pariul lui Becali pentru acest sezon. FCSB este in cautarea unui marcator dupa plecarea lui Dennis Man la Parma. In acest moment, golghetarul ros-albastrilor este Florin Tanase.

Cornel Dinu nu a fost impresionat Ante Vukusic si Alexandru Buziuc. Mai mult decat atat, el a explicat si modalitatea prin care Buziuc a fost transferat de la Clinceni la FCSB.

"Socul din nou il reprezinta schimbarile pe care le face FCSB. Nu mai vreau sa ma mai leg... Schimbarile si maniera de joc... E si linia de fund din care nu mai intelegi nimic. Miron si Cristea nu sunt de nivelul acestei echipe, acolo e un punct vulnerabil.

Schimbarile pe care le face FCSB sunt socante in sensul ca cel mai surprinzator... Nu e surprinzator, pentru ca imi dau seama unde traiesc si cine judeca. E situatia lui Buziuc, care intra si joaca 33 minute. Intra Vukusic, croatul asta care nu se stie ce cauta.

Nu inteleg cum poti sa ajungi la maniera de a-l aduce (pe Buziuc) si am spus asta de la inceput. Imi aduc aminte de Buziuc, care a avut o perioada cand s-a descurcat la Gaz Metan, dupa care nu vad criteriile... Doar asa daca a fost o luna plina, de deochi, unde se iau deciziile, de a-l aduce la Steaua sa joace. Nu are nimic comun. Face parte din categoria foarte interesanta de atacanti care nu ajung la finalizare", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

In ultimul meci din campionat, Buziuc a intrat in minutul 46 si a fost schimbat in minutul 79 cu Vukusic. Fostul jucator de la Clinceni are un singur gol marcat in acest sezon, varful croat nu a inscris inca pentru echipa lui Gigi Becali.