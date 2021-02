Gane, suparat pe fundasii sai dupa golul lui Tanase: "A trecut prea usor, nu l-a intampinat nimeni!"

Dinamo a fost invinsa pe teren propriu de FCSB cu scorul de 0-1.

Dupa meci, antrenorul 'cainilor' a analizat evolutia jucatorilor sai si i-a criticat pe fundasii dinamovisti pentru faptul ca nu l-au blocat pe Florin Tanase la faza golului.

"Am intrat mai slab in meci dupa care am echilibrat si am avut doua ocazii bune prin Sorescu si Paul.

A doua repriza a fost de lupta si cu putin noroc puteam sa egalam la acea faza.

Trebuia sa il atacam mai repede acolo pe Tanase, a trecut prea usor, nimeni nu l-a intampinat acolo. Nu e usor sa primesti gol asa repde, se schimba jocul.

Am preferat sa il bag pe Vlad Achim sa ma ajute sa am superioritate in mijloc. Am incercat sa ii surprind cu viteza lui Sorescu, am reusit de cateva ori dar nu am marcat.

Nu e usor sa joci contra FCSB-ului, au fost moarte multe dueluri, foarte multa agresivitate.

O luam de la capat, urmeaza meciul cu Craiova, meciul de cupa cu ei. Nu avem timp sa ne plangem dupa acest meci, trebuie sa trece din nou la lupta", a declarat Ionel Gane.