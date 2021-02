"Sunt la o echipa mare, sunt foarte fericit!" Primele cuvinte ale lui Vukusic dupa debutul pentru FCSB

Vukusic n-a luat niciun titlu in cariera. Spera sa ia campionatul in tricoul FCSB.

Atacantul croat de 29 de ani a intrat in ultimul sfert de ora al derby-ului cu Dinamo, din Stefan cel Mare. A scos o eliminare la Steliano Filip si a fost la cativa centimetri de gol, insa mingea a lovit bara in minutul 86, la un sut in cross pe care l-a trimis din careu.

Vukusic lasa de inteles ca nu e in cea mai buna forma din punct de vedere fizic, dar promite sa faca tot posibilul pentru a ajunge la acelasi nivel cu colegii sai in cel mai scurt timp.

"Le multumesc tuturor, echipei si staff-ului, dar si suporterilor. Sunt la o echipa mare. Sunt fericit pentru echipa noastra, mergem mai departe bucurosi. E primul meu meci dupa doua luni si jumatate. Am fost la cativa centimetri sa debutez cu gol, sper sa marchez la urmatorul joc. Important e ca am luat punctele, altceva nu conteaza. Voi da totul pentru echipa si pentru suporteri, sunt sigur ca va iesi bine. N-am reusit sa fiu campion cu Olimpija Ljubljana, sper sa reusesc aici", a spus Vukusic la Digisport.