Vlad e acuzat ca a facut semne obscene in fata dinamovistilor! Scenele nevazute de la finalul meciului. Ce s-a intamplat

Vlad a facut un nou meci bun in poarta FCSB!

Dupa joc, pustiul de 21 de ani a fost unul dintre cei mai expansivi la bucuria de la centrul terenului. Vlad l-a luat in brate pe Vukusic, apoi a pornit hora ros-albastrilor. Ceea ce nu au surprins camerele este insa un gest pe care goalkeeperul l-ar fi facut in directia unor reprezentanti DDB aflati la tribuna a doua.

Trecuti pe foaia de acces la meci, reprezentantii suporterilor-actionari sustin ca Vlad le-a aratat semne obscene. Incidentul ar fi fost consemnat inclusiv in raportul observatorului, spun sursele de la stadion.

Vlad e unul dintre oamenii momentului in echipa liderului din Liga 1. E chiar luat in calcul de Radoi pentru poarta nationalei la startul in preliminariile Campionatului Mondial, din martie!