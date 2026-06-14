Adi Popa și-a amintit de un incident petrecut în urmă cu mai bine de un deceniu, când Iasmin Latovlevici a provocat un accident chiar înaintea unei deplasări a echipei.

Cunoscut pentru glumele și farsele sale, fostul fundaș stânga al roș-albaștrilor a vrut să facă o scurtă plimbare cu mașina lui Mihai Costea, un Porsche pe care atacantul îl avea la acea vreme. Totul s-a petrecut la vechiul stadion din Ghencea, înaintea unui meci cu Pandurii Târgu Jiu.

Latovlevici a făcut accident fix înaintea unui mecic

Potrivit lui Adi Popa, Latovlevici a luat mașina pentru câteva minute și a început să înconjoare stadionul. La un moment dat, s-a intersectat cu autocarul echipei, iar impactul nu a mai putut fi evitat.

„I-a luat Lato mașina în parcare și a făcut accident cu autocarul. Avea o mașină mai puternică și i-a zis: «Dă și mie să dau o tură». Eram la vechiul Ghencea. S-au întâlnit la Peluza Nord”, a povestit Adi Popa pentru iAMSport.

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Fostul internațional român a dezvăluit că automobilul a suferit avarii serioase, însă Latovlevici și-a asumat imediat responsabilitatea.

„Destul de rău era avariată. Nu s-a pus problema să se supere Costea. Lato i-a plătit mașina și a rămas el cu ea. Îți dai seama, un accident înainte de meci. Abia s-a mai închis ușa autocarului”, a mai spus Popa.

Iasmin Latovlevici a evoluat pentru FCSB între 2010 și 2015, perioadă în care a câștigat trei titluri de campion al României.