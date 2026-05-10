GALERIE FOTO Adi Popa i-a lăsat pe toți cu gura căscată după ce a marcat un gol senzațional pentru Steaua

Adi Popa a marcat un supergol pentru Steaua.

La momentul redictării acestui articol scorul în FC Bihor - Steaua este 2-2. Gualda (6') și Adi Popa (35') au marcat pentru roș-albaștrii, în timp ce Enceanu (11') și Filip (25') au înscris pentru orădeni.

Adi Popa, super execuție în meciul din Liga 2 

În minutul 35 al meciului de la Oradea, Adi Popa a primit o minge în lateral, dar nu în apropierea careului. Fostul jucător de la FCSB și Reading nu a stat însă pe gânduri și a șutat de la mare distanță, iar mingea trimisă de el s-a oprit în vinclul porții lui Cadar.

Portarul lui FC Bihor a fost spectator la șutul senzațional expediat de Adi Popa cu piciorul drept, iar jucătorul cu numărul 77 al „militarilor” a egalat înainte de pauză.

Florin Talpan iese la atac după fiesta din Ghencea. Ținta este Radu Miruță: „Vin să își facă reclamă”

La 40 de ani de la succesul istoric de la Sevilla, sărbătorit de clubul militar la meciul cu Sepsi din Liga 2, Florin Talpan a lansat un nou val de nemulțumiri îndreptat spre conducerea ministerului. Coborât pe gazon pentru a fi alături de fostele glorii roș-albastre, oficialul a profitat de atenția mediatică pentru a regla conturile cu superiorii săi.

Talpan s-a plâns că oficialii îi ignoră munca depusă în instanțe și a subliniat că ministrul apărării refuză în continuare să îl primească în audiență, deși acesta din urmă a fost prezent la evenimentul din Ghencea.

„Sunt dur doar cu cei care vin să își facă reclamă în scop electoral de pe urma muncii mele și a acestor fotbaliști uriași care au câștigat acest trofeu. Să le fie rușine tuturor celor din Ministerul Apărării Naționale pentru că nu au știut să mă aprecieze și nu am să mă opresc aici”, a transmis Florin Talpan.

