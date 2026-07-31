Din 2003 și până în prezent, FCSB a avut puține momente în care să se facă de rușine în cupele europene, dar acest înfrângeri greu de digerat par să se înmulțit în ultimii ani, deși patronul Gigi Becali face calcule pentru calificarea în Champions League.

Rezultate care au lăsat un gust amar "roș-albaștrilor":

FK Zeleznik - 1-2 / 2004-2005 / turul 2 preliminar al Europa League

Maccabi Haifa - 0-5 / 2011-2012 / grupele Europa League

AS Trencin - 2-3 / 2014-2015 / turul 2 preliminar al Champions League

FC Alashkert - 2-3 / 2019-2020 / turul 2 preliminar al Europa League

Saburtalo Tbilisi - 0-1 / 2021-2022 / turul 2 preliminar al Conference League

Silkevorg IF - 0-5 și 0-5 / 2022-2023 / grupele Conference League

Inter Club d'Escaldes - 1-2 / 2025-2026 / turul 1 preliminar al Champions League

KF Shkendija - 0-1 și 1-2 / 2025-2026 / turul 2 preliminar al Champions League

FK Auda - 2-3 și 1-4 / 2026-2027 / turul 2 preliminar al Conference League

Marius Baciu a găsit vinovatul pentru umilința de la Riga: ”Atunci s-a rupt totul”

După meci, Marius Baciu, antrenorul fostei campioane din Liga 1, a evidențiat că partida s-a rupt în minutul 67, când Joao Paulo a gafat impardonabil și Auda a înscris golul de 2-1.

"S-a pierdut în minutul 67. De acolo cred că s-a tăiat. Chiar dacă am mai avut încă sclipiri. Nepermis câte ocazii am avut și pe care nu am putut să le fructificăm. Penalty, gol valabil din ce am înțeles. E greu, dacă nu primești ce ți se cuvinte, e complicat. La prima situație, după atâtea ratări și nemulțumiri, poate să vină o cădere. Dar, nu ai ce să le reproșezi. În minutul 67 am făcut o greșeală prin Joao Paulo, a intrat bine, a dat și gol și a făcut greșeala aia nepermisă. De acolo s-a rupt.

Ne-au nenorocit ratările și nepermis. Am ajuns acolo, am creat, dar dacă nu marchezi e complicat. Și, din nefericire, ăsta e fotbalul. (n.r. Aveți ce să le reproșați după 7-3 la general?) Foarte urât sună. Dar, dacă luăm să analizăm lucrurile bune nu ai cum să nu le scoți și pe astea bune. Nu a fost să fie anul nostru în Europa", a spus Baciu.