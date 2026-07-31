Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!

Barcelona este dispusă să facă tot ce îi stă în putere pentru a-și atinge principalul obiectiv pe piața transferurilor în vară: aducerea lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid.

Barcelona sparge banca pentru Julian Alvarez

150.000.000 de euro este suma pe care conducerea catalanilor este dispusă să o achite pentru a-l transfera pe Julian Alvarez, informează elnacional.cat.