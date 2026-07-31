Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez!

Barcelona pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: totul pentru Julian Alvarez! La Liga Julian Alvarez / Foto: Getty Images.
Alexandru Hațieganu
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Julian Alvarez (26 de ani) ar putea deveni cel mai scump transfer din istoria Barcelonei.

TAGS:
BarcelonaJulian AlvarezAtletico Madridla ligaTransfer
Din articol

Barcelona este dispusă să facă tot ce îi stă în putere pentru a-și atinge principalul obiectiv pe piața transferurilor în vară: aducerea lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid.  

Barcelona sparge banca pentru Julian Alvarez

150.000.000 de euro este suma pe care conducerea catalanilor este dispusă să o achite pentru a-l transfera pe Julian Alvarez, informează elnacional.cat.

Julian Alvarez

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Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto: Getty Images.
Julian Alvarez, în Atletico - Real / Foto IMAGO
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Barcelona se pregătește să reacționeze astfel în contextul în care Arsenal, principala concurentă în lupta pentru semnătura lui argentinianului, vrea să achite aceeași sumă.

Julian Alvarez poate să îl întreacă pe Ousmane Dembele

Dacă Barcelona va avea succes și mutarea se va concretiza, Julian Alvarez va deveni cel mai scump transfer din istoria catalanilor. 

Recordul îi aparține în prezent lui Ousmane Dembele, cumpărat de clubul „blaugrana” cu 148.000.000 de euro de la Borussia Dortmund în vara anului 2017. 

  • 15 trofee a cucerit Julian Alvarez în carieră alături de River Plate, Manchester City și naționala Argentinei, printre care Cupa Mondială din 2022 și Champions League în 2023. 
  • 49 de meciuri, 20 de goluri și 9 pase de gol a strâns Alvarez la Atletico Madrid în sezonul trecut, la care evoluează din august 2024, de când a fost transferat de la Manchester City. 
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