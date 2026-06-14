VIDEO EXCLUSIV Sportul de care este îndrăgostită Pia Ioana: „Toată copilăria am jucat”

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SPORT.RO
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O nouă ediție a emisiunii „Fața la joc!”, moderată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, a fost difuzată duminică, de la ora 13:00, pe PRO TV și VOYO.

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Din articol

Invitații ediției au fost cântăreții Pia Ioana și Andrei Bănuță, care au discutat despre sport, muzică și experiențele lor personale. Printre subiectele abordate s-a numărat și pasiunea artistei pentru fotbal.

Pia Ioana este îndrăgostită de fotbal: „Toată copilăria am jucat”

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Pia Ioana a dezvăluit că sportul-rege a făcut parte din viața ei încă din copilărie și că prefera să își petreacă timpul alături de băieți pe terenul de joc.

„Eu aș putea să spun că toată copilăria mea am jucat fotbal. De aici și prietenia mea strânsă cu fetele, adică deloc! Eu sunt mult mai băiețoasă. Mi-a plăcut foarte mult fotbalul. În pauzele de la școală stăteam mult mai mult cu băieții, nu cu fetele, fiindcă jucam fotbal. De asta am venit și cu pantaloni lungi, fiindcă am vânătăi”, a spus Pia Ioana la „Fața la joc!”.

Pia Ioana, pe numele său complet Ioana Feraru, este originară din Pitești și se află printre cele mai cunoscute artiste pop din noua generație. 

Cele mai populare melodii lansate de artistă sunt „Al tău sărut”, „Prea complicată”, „Cât mai am”, „Dansez pentru tine” sau „Sărut Amar”.

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