Proiectul a fost lansat oficial pe 3 aprilie și are ca obiectiv formarea unor noi talente pentru fotbalul românesc.

Academia poartă numele fostului atacant Florin Costea, iar baza sportivă se află în apropiere de Râmnicu Vâlcea, locul în care cei doi frați au făcut primii pași în fotbal.

„Sunt fericit că am început acest proiect. Ne dorim ca în următorii ani să dăm copii talentați, olteni adevărați, de aici din Vâlcea, fotbalului românesc. De ce nu, și echipei naționale”, a spus Florin Costea.

„Mi-aș dori să dau primul copil talentat la Barcelona”