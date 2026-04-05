Florin Costea și Mihai Costea au inaugurat o academie de fotbal în județul Vâlcea, în localitatea Budești. 

Proiectul a fost lansat oficial pe 3 aprilie și are ca obiectiv formarea unor noi talente pentru fotbalul românesc.

Academia poartă numele fostului atacant Florin Costea, iar baza sportivă se află în apropiere de Râmnicu Vâlcea, locul în care cei doi frați au făcut primii pași în fotbal.

„Sunt fericit că am început acest proiect. Ne dorim ca în următorii ani să dăm copii talentați, olteni adevărați, de aici din Vâlcea, fotbalului românesc. De ce nu, și echipei naționale”, a spus Florin Costea.

„Mi-aș dori să dau primul copil talentat la Barcelona”

Foștii atacanți, care au evoluat în carieră pentru FCU Craiova și FCSB, își propun să pregătească jucători pentru cluburile importante din Superliga României.

Florin Costea a recunoscut însă că are și un vis îndrăzneț: să trimită un jucător format la academie direct la FC Barcelona, echipa sa favorită.

„Mi-aș dori să dau primul copil talentat la Barcelona, dar știu că este foarte greu. Pentru început sper să oferim jucători echipelor importante din România, care să câștige campionate”, a mai spus fostul internațional.

„Fotbalul ne-a dat foarte mult. Cred că acum e rândul nostru să dăm ceva înapoi. Vrem să creștem copii și să îi ajutăm să ajungă fotbaliști”, a continuat acesta.

