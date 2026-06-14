La doar câteva săptămâni după ce a făcut eventul cu Universitatea Craiova, fotbalistul de 23 de ani a semnat poate cel mai important ”contract” din viața lui.

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Baiaram s-a căsătorit cu luptătoarea Cristina Răduț. Vedeta Craiovei și-a cerut-o în căsătorie aleasa la începutul anului, într-un decor superb la Miami.

Cei doi au devenit soț și soție pe 14 iunie.

Fotbalistul Universității Craiova și Cristina Răduț formează un cuplu de cinci ani.

”Mă bucur din tot sufletul că a fost un an bun, un an plin de bucurii. Sunt foarte fericit că mi-am găsit sufletul pereche, sunt dornic de a face în continuare performanță și de a face un copil, de ce nu, sau doi. (n.r. intervine Cristina „Doar unul”) Vom vedea pe viitor. Ne bucurăm de aceste momente și cu siguranță pe viitor vor urma momente frumoase.

A fost un an extraordinar pentru mine din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și uman. Am avut multe emoții când am spus ‘Da’, dar au fost emoții constructive. Va urma o petrecere frumoasă, sperăm să iasă totul așa cum am plănuit și vor fi multe surprize”, a spus Ștefan Baiaram.

Fotbalistul a fost întrebat și despre o eventuală despărțire de Universitatea Craiova, însă a refuzat să dea prea multe detalii: ”Nu mă gândesc la acest lucru, acum sunt la cununie, mâ gândesc să fiu fericit, să mă bucur alături de familie și de prieteni. Voi merge în pregătire cu Universitatea Craiova și vom vedea ce se va întâmpla”.

Cristina Răduț este la rândul ei sportivă de performanță și practică kickboxing. Totuși, tânăra a terminat Facultatea de Drept și vrea să urmeze o carieră în avocatură.

”Mi-aș dori din tot sufletul un meci de retragere, după aia o să mă axez foarte mult pe cariera de avocat. Vedem ce va urma, momentan mă gândesc la cununie”, a spus Cristina Răduț.