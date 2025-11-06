Roș-albaștrii se află în Elveția pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de confruntarea cu Basel. Confruntarea va conta pentru etapa #4 din faza principală a competiției și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



”Ce jucător de la FCSB e de nivel internațional?” Iasmin Latovlevici a oferit răspunsul



În perioada 2010-2015, la FCSB a fost legitimat Iasmin Latovlevici (39 de ani), care a bifat 177 de apariții în toate competițiile pentru grupara roș-albastră, dar și 12 goluri și 11 pase decisive.



Retras în urmă cu doi ani la Petrolul Ploiești, Iasmin Latovlevici a fost întrebat ce jucător de la FCSB este de nivel internațional la momentul actual.



Fostul fundaș stânga l-a scos în evidență pe Ștefan Târnovanu și a ținut să puncteze că în perioada în care a activat el la actuala campioană a României Ciprian Tătărușanu era cel mai bine cotat fotbalist.



”(n.r. pe cine identifici pentru nivelul acesta internațional ca fiind puncte forte pentru FCSB?) Eu cred că Târnovanu. Și noi am avut momente când Tătărușanu (n.r. Ciprian Tătărușanu) a fost cel mai bun jucător.



Asta este, trebuie acceptăm și asta. Mai sunt Olaru, Bîrligea, care au încredere mare, mai sunt...”, a spus Latovlevici, potrivit digisport.

